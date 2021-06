Événements importants des semaines 26 et 27 du 29.6.2021 au 10.7.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 26 et 27, du 29.6.2021 au 10.7.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

29.06.2021 10:30 Union patronale: journée 2021 (Zurich/en ligne, jus. 12:15) - Highlight Event: as. g. - Romande Energie: as. g. 30.06.2021 09:00 KOF: baromètre conjoncturel juin 09:00 BNS: volume des interventions sur le marché des devises au T1 10:00 Indice CS-CFA juin - Leclanché: as. g. - The Native: as. g. - Ypsomed: as. g. 01.07.2021 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mai 08:30 OFS: inflation juin 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat juin 10:00 Ombudsman des banques: CP annuelle (en ligne) 09:00 ZKB: présentation pour détenteurs de bonds (dès..., webcast) 14:45 CP: l'avenir de la branche des événements et congrès après la crise du coronavirus, Aéroport de Zurich 02.07.2021 - Burkhalter: as. g. - Dottikon ES: as. g. 03.07.2021 - Burckhardt: as. g. 05.07.2021 08:30 OFS: statistiques d'hébergement mai 11:00 Industrie des matières plastiques: CP annuelle, Zurich 06.07.2021 - FuW: forum "Fintech 2021" 07.07.2021 06:30 Hypo Lenzburg: résultats S1 09:00 BNS: réserves de devises à fin juin 09:30 Raiffeisen: CP perspectives pour le 2e semestre 2021 08.07.2021 07:45 Seco: chômage juin 09.07.2021 - IGEA Pharma: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

