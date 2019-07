Événements importants des semaines 30 et 31 du 24.07.2019 au 03.08.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 30 et 31, du 24.07.2019 au 03.08.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

24.07.2019 05:00 Starrag: résultats S1 (CC 10:00) 06:00 Sulzer: résultats S1 (CC 09:00) 06:15 Bobst: résultats S1 (CC 10:30) 06:30 Lonza: résultats S1 07:00 EFG International: résultats S1 07:00 BC du Valais: résultats S1 09:30 EFG International: CP S1, Zurich 10:15 Lonza: CP S1, Bâle 17:30 Also: résultats S1 (CC 18:30) 25.07.2019 05:00 Sika: résultats S1 06:45 ABB: résultats T2 (CC 10:00) 07:00 Autoneum: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Calida: résultats S1 07:00 Clariant: résultats T2 07:00 BC des Grisons: résultats S1 07:00 Inficon: résultats T2 (CC 09:30) 07:00 Leonteq: résultats S1 (CC 08:30) 07:00 Mikron: résultats S1 07:00 Roche: résultats S1 (CC 13:00) 07:00 Vontobel: résultats S1 07:15 Banque Cler: résultats S1 09:00 Roche: CP S1, Bâle 10:00 Vontobel: CP S1, Zurich 11:00 BC des Grisons: CP résultats S1, Zurich 26.07.2019 06:30 Financière Tradition: Chiffre d'affaires S1 06:30 Forbo: résultats S1 07:00 APG SGA: résultats S1 07:00 Bellevue: résultats S1 07:00 Zehnder: résultats S1 07:15 Nestlé: résultats S1 (CC 14:00) 09:15 UBS: le TF délibère sur la livraison de données à la France, Lausanne 29.07.2019 - ras 30.07.2019 06:00 Bucher: résultats S1 (CC 10:00) 06:00 Kardex: résultats S1 (CC 14:00) 07:00 Dufry: résultats S1 (CC 14:00) 07:00 GAM: résultats S1 (CC 08:30) 07:00 Lem: résultats T1 07:00 SIG Combibloc: résultats S1 (CC 09:00) 07:30 Swiss: résultats S1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 10:30 Carlo Gavazzi: as. g., Zoug 31.07.2019 06:30 LafargeHolcim: résultats S1 (CC 09:00) 06:45 Ceva Logistics: résultats T2 07:00 Credit Suisse: résultats T2 07:00 Swiss Re: résultats S1 07:25 BNS: résultats T2 08:00 Glencore: rapport de production S1 10:00 Indice CS-CFA juillet 17:45 Banque Profil de Gestion: résultats S1 18:00 Pargesa: résultats S1 01.08.2019 - Fête nationale, service AWP restreint 02.08.2019 07:00 Cosmo: résultats S1 07:00 Mobimo: résultats S1 (CC 10:00) 08:30 OFS: inflation CPI juillet 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat juillet CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

