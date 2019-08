Événements importants des semaines 31 et 32 du 02.08.2019 au 10.08.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 31 et 32, du 02.08.2019 au 10.08.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

02.08.2019 07:00 Mobimo: résultats S1 (CC 10:00) 08:30 OFS: inflation CPI juillet 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat juillet 05.08.2019 06:30 Interroll: résultats S1 07:00 Belimo: résultats S1 07:00 Obseva: résultats S1 07:45 Seco: climat de confiance des consommateurs (sondage juillet) 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juin 08:30 OFS: statistiques d'hébergement juin et S1 09:00 KOF: indicateur de l'emploi 18:00 BC du Jura: résultats S1 06.08.2019 06:45 Oerlikon: résultats S1 (CC 13:00) 07:00 BC de Genève: résultats S1 07:00 Galenica: résultats S1 (CC 14:00) 07:00 Swissquote: résultats S1 10:30 BC de Genève: CP S1, Genève 10:30 Swissquote: CP S1 08:30 Panalpina: as. g. extra., Bâle 07.08.2019 07:00 Schmolz+Bickenbach: résultats T2 (CC 09:00) 08:00 Glencore: résultats S1 (CC 09:00) 09:00 BNS: réserves de devises à fin juillet 10:00 KOF: sondage conjoncturel juillet (avec CP) 08.08.2019 06:00 Vifor Pharma: résultats S1 (CC 14:00) 06:45 Zurich Insurance: résultats S1 (CC 13:00) 07:00 Adecco: résultats T2 (CC 11:00) 07:00 BC de Bâle: résultats S1 07:00 LM Group: résultats S1 (CC 11:00) 07:00 Swiss Prime Site SPS: résultats S1 07:00 Valiant: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 VAT: résultats S1 10:00 SPS: CP S1 10:00 VAT: CP S1, Zurich 09.08.2019 06:45 Conzzeta: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 BC bernoise: résultats S1 07:00 Orell Füssli: résultats S1 07:45 Seco: chômage juillet 10.08.2019 10:30 Ems-Chemie: as. g., Domat-Ems CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

