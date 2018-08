Événements importants des semaines 32 et 33 du 09.08.2018 au 18.08.05.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 32 et 33, du 09.08.2018 au 18.08.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

09.08.2018 06:45 Zurich Insurance: résultats S1 (CC 13:00) 07:00 Adecco: résultats T2 (CC 09:00) 07:00 Evolva: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Lastminute.com: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Orell Füssli: résultats S1 07:00 Swiss Prime Site SPS: résultats S1 07:00 Valiant: résultats S1 (CC 10:00) 07:45 Seco: statistiques du chômage juillet 09:30 Travailsuisse: CP ronde automnale des salaires, Berne 10:00 SPS: CP S1, Zurich 13:00 Swiss: statistiques juillet 10.08.2018 06:00 Dätwyler: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 BC bernoise: résultats S1 07:00 Conzzeta: résultats S1 (CC 09:00) 11.08.2018 10:30 Ems-Chemie: as. g., Domat-Ems 13.08.2018 07:00 Clientis AG: résultats S1 17:30 Flughafen Zürich: statistiques juillet 14.08.2018 06:00 Elma: résultats S1 06:30 Orascom DH: résultats S1 06:30 Straumann: résultats S1 06:30 Tornos: résultats S1 06:40 Arbonia: résultats S1 07:00 Geberit: résultats T2 (CC 09:00) 07:00 Swiss Life: résultats S1 (CC 11:00) 07:15 Basilea: résultats S1 09:15 OFS: prix production-importation PPI juillet 10:30 Straumann: CP S1, Bâle 15.08.2018 06:30 BC de Saint-Gall: résultats S1 07:00 Kudelski: résultats S1 07:00 VZ Holding: résultats S1 (CC 09:30) 07:00 Zur Rose: résultats S1 (CC 14:00) 09:00 BNS: CP présentation du nouveau billet de 200 francs suisses, Zurich 11:00 BC de Saint-Gall: CP S1, Zurich 11:30 Kudelski: CP S1, Cheseaux-sur-Lausanne 16.08.2018 06:00 Comet: résultats S1 06:30 Ascom: résultats S1 06:30 Bell: résultats S1 06:30 Meyer Burger: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Bank Linth: résultats S1 07:00 Cicor: résultats S1 07:00 Phoenix Mecano: résultats S1 07:00 Tecan: résultats S1 (CC 10:00) 07:15 Swisscom: résultats S1 (CC 09:00) 09:30 Ascom: CP S1, Zürich 10:00 Comet: CP S1, Zurich 11:30 Bank Linth: point de presse d'été (Rapperswil) - Conférence marketing en ligne, Berne 17.08.2018 06:00 Schweiter: résultats S1 06:30 Schindler: résultats S1 07:00 Cham Group: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Gurit: résultats S1 07:00 PSP Swiss Property: résultats S1 (CC 10:30) 11:00 Schweiter: CP S1, Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp