Événements importants des semaines 33 et 34 du 16.08.2019 au 24.08.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 33 et 34, du 16.08.2019 au 24.08.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

16.08.2019 09:00 Gurit: CP S1, Zurich 19.08.2019 06:00 Orior: résultats S1 06:30 Metall Zug: résultats S1 09:30 IFZ/AMP: CP étude Asset Management 2019, Zurich 20.08.2019 06:00 Schlatter: résultats S1 06:30 BC de Lucerne: résultats S1 06:30 Meier Tobler: résultats S1 06:30 VP Bank: résultats S1 06:45 Huber+Suhner: résultats S1 07:00 Hochdorf: résultats S1 07:00 Implenia: résultats S1 07:00 Komax: résultats S1 (détails, CC 10:00) 07:00 Kuros: résultats S1 07:00 Medartis: résultats S1 07:00 Orascom: résultats S1, (CC 16:30) 07:00 BC de Thurgovie: résultats S1 07:15 Basilea: résultats S1 08:00 AFD: commerce extérieur, exportations horlogères juillet 08:30 OFS: sondage marché de l'emploi au T2 09:45 Huber+Suhner: CP S1, Hérisau 10:30 Implenia: CP S1, Zurich 10:30 VP Bank: CP S1, Zurich 11:00 BC de Lucerne: CP s1, Zurich 11:00 BC de Thurgovie: CP S1, Weinfelden 19:00 Alpine Select: résultats S1 22:30 Alcon: résultats S1 (CC 21.8, 14:00) 21.08.2019 06:00 Raiffeisen: résultats S1 (CC 10:00) 06:00 Siegfried: résultats S1 (CC 10:00) 06:30 Sensirion: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Evolva: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Feintool: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Kudelski: résultats S1 07:00 Von Roll: résultats S1 07:00 Zur Rose: résultats S1 (CC 14:00) 07:30 SIX Group AG: résultats S1 10:30 Repower: CC résultats S1 11:30 Kudelski: CP S1, Lausanne 14:00 Alcon: CC résultats S1 15:00 Alpiq: as. g. extra., Olten 22.08.2019 06:00 BC vaudoise: résultats S1 06:00 Bossard: résultats S1 (détails) 06:45 Sunrise: résultats T2 (CC 09:30) 07:00 Coltene: résultats S1 (définitifs, CC 09:00) 07:00 Peach Property: résultats S1 08:30 OFS: statistiques production, commandes, chiffres d'affaires du secteur secondaire au T2 10:00 KPMG: CP performance des banques privées suisses, Zurich 10:30 BC vaudoise: CP S1, Lausnne 10:30 La Poste: CP avec le nouveau CEO, Cadenazzo/TI - New Value: as. g. 23.08.2019 06:00 Bachem: résultats S1 06:00 Nebag: résultats S1 06:45 Mobilezone: résultats S1 06:45 U-blox: résultats S1 CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

