Événements importants des semaines 33 et 34 du 20.8.2021 au 28.8.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 33 et 34, du 20.8.2021 au 28.8.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

20.08.2021 06:45 Mobilezone: résultats S1 (CC 09:15) 07:00 Adval Tech: résultats S1 07:00 PSP Swiss Property: résultats T2 (CC 09:30) 07:00 U-blox: résultats S1 (webcast 14:30) 17:45 Oneswissbank: résultats S1 23.08.2021 07:00 Aluflexpack: résultats S1 07:00 Bank Linth: résultats S1 12:00 Bank Linth: CP S1 24.08.2021 06:00 Bossard: résultats S1 06:30 Vetropack: résultats S1 07:00 Arbonia: résultats S1 (CC 09:30) 07:00 Flughafen Zürich: résultats S1 07:00 Intershop: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 LLB: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Von Roll: résultats S1 08:30 OFS: la parahôtellerie au T2 10:00 Swissmem: CP semestrielle (en ligne) - Klingelnberg: as. g. 09:00 AXA Assurances: CP présentation d'une étude sur les caisses de pension, Zurich 25.08.2021 06:00 Allreal: résultats S1 06:30 Raiffeisen: résultats S1 (CC 10:00) 06:30 Sensirion: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Stadler Rail: résultats S1 (CC 10:00) 09:30 Allreal: CP S1, Zurich 10:00 Indice CS-CFA août 10:00 UBS: CP indicateur cantonal de concurrence 26.08.2021 06:30 Repower: résultats S1 (CC 10:30) 06:30 Syngenta: résultats S1 (CC 08:30) 07:00 Alpiq: résultats S1 07:00 Asmallworld: résultats S1 07:00 Bâloise: résultats S1 (CC 11:00) 07:00 Evolva: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Kudelski: résultats S1 07:00 Molecular Partners: résultats S1 07:00 Perrot Duval: résultats S1 07:00 SoftwareONE: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 SPS: résultats S1 07:00 Valartis: résultats S1 08:30 OFS: baromètre de l'emploi au T2 08:30 OFS: comptes globaux 2020 09:00 Givaudan: CP S1 09:00 La Poste: CP S1 et nouvelle stratégie, Berne 09:15 Alpiq: CP S1, Olten 10:00 SPS: CP S1, Zurich 10:30 AMAG: CP nouvelle stratégie climatique et de durabilité 17:30 Selecta: résultats T2 (CC 18:00) 27.08.2021 06:00 Bachem: résultats S1 (CC 10:00) 06:30 Financière Tradition: résultats T2 06:30 BC de Lucerne: résultats T2 06:30 Zug Estates: résultats S1 07:00 Edisun Power: résultats S1 07:00 Hiag: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 BC de Zurich: résultats S1 CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

