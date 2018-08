Événements importants des semaines 34 et 35 du 22.08.2018 au 01.09.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 34 et 35, du 22.08.2018 au 01.09.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

22.08.2018 06:00 Bossard: résultats S1 (détaillés) 06:00 Orior: résultats S1 (CC 10:00) 06:00 Raiffeisen: résultats S1 (CC 10:00) 06:30 Sensirion: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Feintool: résultats S1 07:00 Medartis: résultats S1 07:00 Repower: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Von Roll: résultats S1 10:00 Feintool: CP S1, Rapperswil-Jona 10:30 Medartis: CP S1, Bâle 10:00 New Value: as. g., Zoug 23.08.2018 06:00 BC vaudoise: résultats S1 06:45 Sunrise: résultats T2 (CC 09:30) 07:00 LLB: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Peach Property: résultats S1 07:00 Perrot Duval: résultats 2017/18 (détaillés) 09:15 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au T2 10:00 KPMG: CP performance des banques privées suisses, Zurich 10:00 Postfinance: résultats S1 10:30 BC vaudoise: CP S1, Lausanne - SFS: journée des investisseurs - Forum FuW-Forum: vision de la place financière suisse #10, Zurich 24.08.2018 06:00 Bachem: résultats S1 06:00 Coltene: résultats S1 (définitifs) 06:45 Mobilezone: résultats S1 (CC 09:15) 07:00 Adval Tech: résultats S1 07:00 Meier Tobler: résultats S1 07:00 Nebag: résultats S1 07:00 U-blox: résultats S1 07:00 BC de Zurich: résultats S1 10:30 Coltene: CP S1, Zurich 10:30 Meier Tobler: CP S1, Schwerzenbach 18:00 Baumgartner: résultats S1 27.08.2018 07:00 Alpiq: résultats S1 07:00 KTM Industries: résultats S1 08:00 BC de Schwyz: résultats S1 09:15 Alpiq: CP S1, Olten 28.08.2018 06:00 Allreal: résultats S1 06:30 Goldbach: résultats S1 (CC 09:30) 06:30 Vetropack: résultats S1 07:00 Bâloise: résultats S1 (CC 09:30) 07:00 Flughafen Zürich: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Tamedia: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Valartis: résultats S1 09:15 OFS: baromètre de l'emploi au T2 09:15 OFS: parahôtellerie au T2 09:30 Allreal: CP S1, Zürich 10:00 Swissmem: CP semestrielle, Zurich 29.08.2018 07:00 Emmi: résultats S1 07:00 Intershop: résultats S1 (CC 10:00) 08:30 Swiss Life: CP croissance, inflation et banques centrales, Zurich 10:00 CS-CFA: indice août 30.08.2018 07:00 Hochdorf: résultats S1 07:00 Investis: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Molecular Partners: résultats S1 07:00 Varia US: résultats S1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 09:30 Swissbanking: CP baromètre des banques 2018, Zurich 10:00 CS: CP économie suisse des PME 2018, Zurich 10:00 Givaudan: journée des investisseurs, Zurich 15:30 Suisse Tourisdme: CP lancement de la campagne d'automne 18:00 Banque Privée Edmond de Rothschild: résultats S1 31.08.2018 06:30 Financière Tradition: résultats S1 06:30 IVF Hartmann: résultats S1 07:00 Addex: résultats S1 07:00 Plazza: résultats S1 07:00 Zug Estates: résultats S1 (CC 10:30) 10:30 Financière Tradition: CP S1, Zurich 19:30 Edisun Power: résultats S1 10:00 economiesuisse: journée de l'économie (jus. 14:30), Brugg Windisch CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp