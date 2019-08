Événements importants des semaines 35 et 36 du 30.08.2019 au 07.09.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 35 et 36, du 30.08.2019 au 07.09.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

30.08.2019 06:30 Financière Tradition: résultats S1 06:30 IVF Hartmann: résultats S1 07:00 Adval Tech: résultats S1 07:00 Plazza: résultats S1 07:00 Zug Estates: résultats S1 (CC 10:30) 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 10:30 Financière Tradition: CP S1, Zurich 18:00 Banque Privée Edmond de Rothschild: résultats S1 02.09.2019 07:00 Burkhalter: résultats S1 (CC 09:15) 07:00 Hiag Immobilien: résultats S1 (CC 10:00) 08:00 OFL: indice hypothécaire de référence 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juillet 09:30 Indices PMI août 03.09.2019 06:45 Messe Schweiz MCH: résultats S1 07:00 Asmallworld: résultats S1 07:00 BKW: résultats S1 07:00 Medacta: résultats S1 (CC 14:00) 07:00 Santhera: résultats S1 07:00 Stadler Rail: résultats S1 08:30 OFS: inflation août 09:30 BKW: CP S1, Zurich 09:30 Santhera: CP S1, Zurich 10:00 BNS: CP présentation du nouveau billet de 100 francs suisses, Zurich 18:00 EEII: résultats S1 17:15 SIX: table ronde ETF (dès...), Zurich - Swiss Green Economy Symposium, Winterthour 04.09.2019 07:00 Polyphor: résultats S1 10:00 Belimo: journée des investisseurs, Hinwil 11:30 Zehnder: journée des investisseurs (dès...), Zwolle/Pays-Bas 18:30 Villars: résultats S1 - SHL: as. g. extra., Tel-Aviv (13:00 heure d'Israël) 05.09.2019 07:30 Montana Tech: résultats T2 07:45 Seco: PIB au 2e trimestre 08:30 OFS: statistiques d'hébergement juillet 18:00 BNS: alloc. Thomas Jordan, devises, argent et numérique dans le cadre des 30 ans de WWZ et VBO, Bâle - BAK: prévisions PIB pour 2019 et 2020 06.09.2019 09:00 BNS: réserves de devises à fin août 10:00 Economiesuisse: journée de l'économie (jus. 14:30), Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

