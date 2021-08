Événements importants des semaines 35 et 36 du 31.8.2021 au 11.9.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 35 et 36, du 31.8.2021 au 11.9.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

31.08.2021 06:00 Ems-Chemie: résultats S1 (définitifs) 06:30 Jungfraubahn: résultats S1 06:30 TX Group: résultats S1 (CC 14:00) 07:00 Peach Property: résultats S1 (CC 14:00) 07:00 Pierer Mobility: résultats S1 07:00 Varia US: résultats S1 08:30 OFS: estimation de l'évolution des salaires nominaux en 2021 après le 1er semestre 09:00 Ruag: CP S1, Zurich 09:30 Swissbanking: CP baromètre des banques (en ligne) 17:45 EEII: résultats S1 18:00 Alpine Select: résultats S1 - Gurit: journée des investisseurs, Zurich 10:00 KPMG: présentation d'7ne étude sur les banques privées, Zurich 01.09.2021 06:30 Dormakaba: résultats 2020/21 07:00 Investis: résultats S1 (CC 10:00) 08:00 OFL: indice hypothécaire de référence 09:00 Dormakaba: CPB 2020/21 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat août - BNS: journée Repo - SEF Swiss Economic Forum, Interlaken 02.09.2021 07:00 Vaudoise: résultats S1 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juillet 08:30 OFS: inflation août 09:00 Seco: PIB au 2e trimestre - Forum FuW: Vision banques - Vision place financière suisse, Zurich - SEF Swiss Economic Forum, Interlaken (et 3.9) - Swiss Green Economy Symposium (y. c. 3.9), Winterthour 03.09.2021 07:00 MCH: résultats S1 07:00 Plazza: résultats S1 08:30 OFS: statistiques d'hébergement juillet 06.09.2021 07:00 Burkhalter: résultats S1 (CC 09:00) - Zurich Forum for Sustainable Investment, Zurich 07.09.2021 07:00 Partners Group: résultats S1 07:45 Seco: chômage août 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 09:00 BNS: réserves de devises fin août 09:00 CP Swiss Biotech Day 2021, Bâle 08.09.2021 07:00 BKW: résultats S1 07:00 Poenina: résultats S1 (CC 09:00) 09:30 BKW: CP S1, Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 17:45 Groupe Minoteries: résultats S1 18:00 Villars: résultats S1 10:00 Belimo: journée des investisseurs (jus. 15:30) Hinwil - Logitech: as g. - Richemont: as. g. - Swiss Medtech Day 2021, Berne 09.09.2021 07:00 Romande Energie: résultats S1 07:00 SF Urban: résultats S1 (CC 11:00) 10:00 Mobilière: résultats S1 10:30 Swiss Re: Media Event at the Rendez-Vous 2021 - Asut: conférence IoT 2021, Berne - Finance Forum Liechtenstein, Vaduz 10.09.2021 07:00 Fundamenta: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Medacta: résultats S1 11:30 Roche: CP famille fondatrice à l'occasion des 125 ans, Bâle 09:00 Economiesuisse: journée de l'économie (jus. 14:30), Bâle CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp