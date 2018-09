Événements importants des semaines 36 et 37 du 03.09.2018 au 15.09.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 36 et 37, du 03.09.2018 au 15.09.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

03.09.2018 07:00 Hiag Immobilien: résultats S1 (webcast 09:00) 08:00 OFL: taux hypothécaire de référence 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juillet 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat août 10:00 CP lancement d'un test rapide de cybersécurité pour PME, Zurich 04.09.2018 07:00 BKW: résultats S1 07:00 Helvetia: résultats S1 07:00 Messe Schweiz MCH: résultats S1 07:00 Santhera: résultats S1 (CC 13:00) 07:30 SIX Group: résultats S1 09:00 Helvetia: CP S1, Zurich 09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI août 09:30 Santhera: CP S1, Zurich 14:30 IBM (Suisse): CP "la sécurité... une illusion?", Zurich 18:15 Présentation du rapport de branche Medtech STMI, Berne - 6e Swiss Green Economy Symposium, Winterthour 05.09.2018 07:00 EEII: résultats S1 18:00 Villars: résultats S1 - Logitech: as. g., Lausanne 06.09.2018 07:00 Polyphor: résultats S1 (CC 14:00) 07:00 Romande Energie: résultats S1 07:45 Seco: le PIB au 2e trimestre 09:15 OFS: statistiques d'hébergement juillet 09:30 Raiffeisen: CP lancement d'un baromètre de la prévoyance, Zurich 18:30 BNS: alloc. Fritz Zurbrügg "10 ans après la tempête", Uni Lucerne - Conférence service public 2018, Berne 07.09.2018 07:45 Seco: statistiques du chômage août 09:00 BNS: réserves de devises août 13:15 Symposium VR 2018 (jus. 17:00), Zurich 10.09.2018 07:30 Richemont: Trading Update T1 14:15 Swiss Re: CP rendez-vous de Monte Carlo, Monte Carlo 10:00 Richemont: as. g., Genève - Journée de l'industrie alimentaire, Berne 11.09.2018 06:00 Dormakaba: résultats 2017/18 07:00 Partners Group: résultats S1 07:00 Poenina: résultats S1 (CC 09:00) 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 09:00 Dormakaba: CP S1, Zurich 09:00 Partners Group: CP S1, Zurich 09:00 Poenina: CP S1, Opfikon 13:00 Swiss: statistiques août 17:30 Flughafen Zurich: statistiques août - FuW Conference: Mergers & Acquisitions 2018, Zurich 12.09.2018 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 13.09.2018 06:30 BFW: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Asmallworld: résultats S1 07:00 Newron: résultats S1 07:00 SHL: résultats S1 09:15 OFS: prix production-importation PPI août 10:00 Fédération suisse du voyage FSV: CP saison 2017/18, Zurich 14:00 Roche: Webcast "Virtual Late Stage Pipeline" - CPH: journée des investisseurs 14.09.2018 07:00 Aevis: résultats S1 - Coltene: as. g. extra. sur augmentation de capital CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp