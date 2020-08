Événements importants des semaines 36 et 37 du 31.08.2020 au 12.09.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 36 et 37, du 31.08.2020 au 12.09.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

31.08.2020 07:00 Hiag Immobilien: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 IGEA Pharma: résultats S1 07:00 SF Urban: résultats S1 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juillet 17:30 Pierer Mobility: résultats S1 - Forum FuW: Fintech 2002 - Data Driven Finance, Rüschlikon 01.09.2020 06:30 IVF Hartmann: résultats S1 07:00 BKW: résultats S1 08:00 OFL: indice hypothécaire de référence 08:30 OFS: la parahôtellerie au T2 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat août 09:30 BKW: CP S1, Zurich 10:00 Belimo: journée des investisseurs (jus. 15:30), Hinwil - Finance Forum Liechtenstein 2020, Vaduz - Swiss Green Economy Symposium 2020, Winterthour 02.09.2020 07:00 Jungfraubahn: résultats S1 10:00 Credit Suisse: CP la banque d'investissement en Suisse, Zurich - Conférence FuW: place financière suisse #14, Zurich - SEF Swiss Economic Forum (1er jour), Montreux 03.09.2020 06:30 Dormakaba: résultats 2019/20 07:00 Romande Energie: résultats S1 07:00 Vaudoise: résultats S1 08:30 OFS: inflation août 09:00 Dormakaba: CPB 2019/20, Zurich - SEF Swiss Economic Forum (2e jour), Montreux 04.09.2020 08:30 OFS: statistiques d'hébergement juillet - BAK: prévision PIB - Pargesa: as. g. extra. fusion avec Parjointco, Genève 07.09.2020 07:00 Burkhalter: résultats S1 07:00 Medacta: résultats S1 (définitifs) 09:00 BNS: réserves de devises fin août 18:30 Alpine Select: résultats S1 08.09.2020 07:00 Partners Group: résultats S1 07:00 Poenina: résultats S1 (CC 09:00) 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 09:15 SwissBanking: CP annuelle, Zurich 10:00 Complementa: CP check-up risques des caisses de pension 2020 (détaillé) 10:30 Swiss Re: CP effets de la crise du coronavirus sur la branche des assurances (en ligne) 17:45 EEII: résultats S1 - CPH: journée des investisseur 09.09.2020 06:30 BFW: résultats S1 07:00 Lalique: résultats S1 07:45 Seco: chômage août 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 17:40 Villars: résultats S1 - SFS: journée des investisseurs 10:00 Richemont: as. g., Genève - Logitech: as. g. 10.09.2020 17:40 Flughafen Zürich: statistiques août 11.09.2020 06:00 Spice Private: résultats S1 07:00 Fundamenta: résultats S1 CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp