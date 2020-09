Événements importants des semaines 37 et 38 du 07.09.2020 au 19.09.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 37 et 38, du 07.098.2020 au 19.09.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

07.09.2020 07:00 Burkhalter: résultats S1 (CC 09:15) 07:00 Medacta: résultats S1 (définitifs) 09:00 BNS: réserves de devises fin août 18:30 Alpine Select: résultats S1 08.09.2020 07:00 Partners Group: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Poenina: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Wisekey: résultats S1 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 09:15 SwissBanking: CP annuelle, Zurich 10:00 Complementa: CP check-up risques des caisses de pension 2020 (détaillé) 10:30 Swiss Re: CP effets de la crise du coronavirus sur la branche des assurances (en ligne) 17:45 EEII: résultats S1 - CPH: journée des investisseur 09.09.2020 06:30 BFW: résultats S1 07:00 Lalique: résultats S1 (CC 10:00) 07:45 Seco: chômage août 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 11:30 AlixPartners: CP "Covid-19 et ses effets sur les banques et les assurances en Suisse 17:40 Villars: résultats S1 - SFS: journée des investisseurs 10:00 Richemont: as. g., Genève - Logitech: as. g. 10.09.2020 09:30 Raiffeisen: CP baromètre de la prévoyance 09:30 CFF: CP S1, Berne 10:00 Credit Suisse: CP nouveau concept pour les filiales et la numérisation, Zurich 17:40 Flughafen Zürich: statistiques août 11.09.2020 06:00 Spice Private: résultats S1 07:00 Fundamenta: résultats S1 14.09.2020 14:00 Roche: Virtual Pharma Day (jus. 17:15) 15.09.2020 07:00 Crealogix: résultats 2019/20 (CC 11:00) 07:00 Helvetia: résultats S1 07:00 Newron: résultats S1 08:30 OFS: prix production-importation PPI août 09:00 Helvetia: CP S1, Zurich - FuW: forum Blockchain 2020, Rüschlikon - Swiss Biotech Day, Bâle 16.09.2020 07:00 BVZ: résultats S1 07:00 SHL: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 SoftwareOne: résultats S1 (CC 09:00) 10:00 Aryzta: as. g. extra. (élections, etc.), Dübendorf 17.09.2020 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères août 18.09.2020 07:00 Aevis: résultats S1 10:00 KPMG: CP "Clarity on Healthcare", Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp