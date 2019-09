Événements importants des semaines 38 et 39 du 16.09.2019 au 28.09.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 38 et 39, du 16.09.2019 au 28.09.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

16.09.2019 10:30 Roche: journée pharma (dès...), Londres 17.09.2019 06:15 Crealogix: résultats 2018/19 07:45 Seco: prévisions conjoncturelles septembre 08:30 AT Kearney/Swiss Export: CP sondage PME 2019, Zurich 09:15 Credit Suisse: CP Monitor T3 (avec prévisions PIB), Zurich 11:00 Crealogix: CP 2018/19, Zurich 13:30 Schweizeraktien.Net: "Branchentalk" tourisme, Andermatt 18.09.2019 - Investora, conférence suisse des actions (1er jour), Zurich 19.09.2019 07:00 SHL: résultats S1 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères août 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire - Investora, conférence suisse des actions (2e jour), Zurich 20.09.2019 07:00 Airesis: résultats S1 09:00 BNS: balance des paiements au 2e trimestre 23.09.2019 07:00 Addex: résultats S1 07:15 BVZ: résultats S1 24.09.2019 09:00 KOF Consensus Forecast 25.09.2019 10:00 Indice CS-CFA septembre 17:45 Groupe Minoteries: résultats S1 18:00 Spice Private: résultats S1 10:00 Georg Fischer: journée des investisseurs (jus. 14:30), Bienne 26.09.2019 09:30 BC des Grisons: CP 150e anniversaire et débuts du CEO Daniel Fust, Coire - Perrot Duval: as. g. 27.09.2019 06:30 Perfect Holding: résultats S1 09:30 Credit Suisse: CP placements durables, Zurich 19:00 Zwahlen et Mayr: résultats S1 10:00 Conzzeta: as. g. extra. sur un dividende extra., Zurich - Conférence pharma ESMO 2019 (jus. 1.10), Barcelone CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

