Événements importants des semaines 39 et 40 du 26.09.2018 au 06.10.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 39 et 40, du 26.09.2018 au 06.10.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

26.09.2018 10:00 Indice CS-CFA septembre 10:30 MediaMarkt: CP le commerce stationnaire a-t-il encore un avenir, Dietlikon 11:00 Homegate: CP retour de la demande pour la propriété d'appartements?, Zurich 08:00 Uni Saint-Gall: forum accord de libre-échange Suisse-Chine, Saint-Gall - Investora - conférence des actions suisses (1er jour), Zurich 27.09.2018 08:30 BC de Zoug: le Grand conseil débat de la loi sur la banque cantonale, notamment de la garantie de l'Etat 09:00 UBS Global Real Estate Bubble Index (CC 09:15) - Investora - conférence des actions suisses (2e jour), Zurich - SwissMediaForum - congrès des médias suisses (y. c. 28.9), Lucerne 28.09.2018 06:30 Perfect Holding: résultats S1 07:00 Airesis: résultats S1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 09:00 SIG Combibloc: premier jour de cotation sur SIX 18:00 Zwahlen et Mayr: résultats S1 - LumX: résultats S1 01.10.2018 07:00 Aryzta: résultats 2017/18 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail août 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat septembre 10:00 Union patronale suisse: CP politique des employeurs dans l'environnement politique actuel, Lugano 11:00 Aryzta: CPB 2017/18, Zurich 02.10.2018 10:00 Belimo: journée des investisseurs - Sika: journée des investisseurs (jus. 03.10) 03.10.2018 09:00 KOF: prévisions conjoncturelles d'automne 10:30 UPC: CP lancement de la nouvelle TV UPC, Wallisellen 11:00 BC de Zurich: CP efficacité des placements durables, Zurich 16:45 KOF: les 10 ans de la crise financière (forum, dès...), Zurich 04.10.2018 10:00 Baromètre fiscal vaudois, Lausanne - Vifor Pharma: journée des investisseurs 13:00 Bloomberg: conférence "Future of Finance", Zurich 05.10.2018 09:00 BNS: réserves de devises fin septembre 09:15 OFS: prix à la consommation CPI septembre 09:15 OFS: statistiques d'hébergement août CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp