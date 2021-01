Événements importants des semaines 4 et 5 du 28.1.2021 au 6.2.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 4 et 5, du 28.1.2021 au 6.2.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

28.01.2021 06:00 Bucher: chiffre d'affaires 2020 06:30 SGS: résultats 2020 07:00 Emmi: chiffre d'affaires 2020 07:00 BC de Zoug: résultats 2020 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères décembre et 2020 09:30 Hug: CPB 2020 10:00 EuroAirport: CP nouvel an (en ligne) 10:30 BC de Zoug: CPB 2020 11:00 BC de Schwyz: CPB 2020, Schwyz 14:00 SGS: CPP 2020 - Wisekey: as. g. extra. (augmentation de capital) 29.01.2021 05:00 Starrag: chiffre d'affaires/entrées de commandes 2020 06:00 SFS: chiffre d'affaires 2020 06:30 BC bernoise: résultats 2020 06:30 Financière Tradition: chiffre d'affaires 2020 06:30 Givaudan: résultats 2020 (CC 15:00) 09:00 KOF: baromètre conjoncturel janvier 09:30 BC d'Appenzell: CPB 2020 17:45 Gurit: chiffre d'affaires 2020 11:30 Bitcoin Suisse CP "Crypto Outlook 2021" (en ligne) 01.02.2021 07:00 Julius Bär: résultats 2020 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail décembre 09:00 KOF: baromètre de l'emploi T1 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat janvier 09:30 Julius Bär: CPB 2020 17:40 Pierer Mobility: chiffre d'affaires 2020 02.02.2021 06:30 BC de Lucerne: résultats 2020 08:30 BC de Lucerne: CPB 2020 13:30 SSPA: CP rétrospective et perspectives du marché des produits structurés (en ligne) 03.02.2021 06:45 Conzzeta: chiffre d'affaires 2020 14:30 Interpharma: CP rétrospective 2020 et perspectives 2021 (en ligne) 04.02.2021 06:45 ABB: résultats 2020 07:00 BC des Grisons: résultats 2020 07:00 Idorsia: résultats 2020 07:00 Lem: résultats T3 (CC 10:00) 07:00 Roche: résultats 2020 (CC 14:00) 07:15 Swisscom: résultats 2020 08:45 Roche: CPB 2020 09:00 Seco: climat de consommation (sondage janvier) 09:00 ABB: CPB 2020 09:30 BC des Grisons: CPB 2020 09:30 Swisscom: CPB 2020 (en ligne) 10:00 KOF: sondage conjoncturel janvier (avec CP) 10:00 ASA: CP annuelle (en ligne) - Conférence FuW: vision place financière suisse (en ligne) 05.02.2021 07:00 Aluflexpack: chiffre d'affaires 2020 07:00 Mobimo: résultats 2020 07:00 Molecular Partners: résultats 2020 09:00 BNS: réserves de devises à fin janvier 10:00 Mobimo: CPB 2020 - BC de Glaris: as. g. extra. (élection du représentant du canton) CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp