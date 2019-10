Événements importants des semaines 42 et 43 du 15.10.2019 au 26.10.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 42 et 43, du 15.10.2019 au 26.10.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

15.10.2019 08:30 OFS: prix production-importation PPI septembre 17:30 Gurit: chiffre d'affaires T3 - Sonova: journée des investisseurs, Stäfa 16.10.2019 06:45 Conzzeta: chiffre d'affaires 9 mois 07:00 Roche: chiffre d'affaires T3 (CC 14:00) 10:00 Raiffeisen: CP "perspectives de l'économie suisse" 17:30 Temenos: résultats T3 (CC 18:30) 17.10.2019 07:00 GAM: rapport intermédiaire T3 07:00 Inficon: résultats T3 (CC 09:30) 07:15 Nestlé: chiffre d'affaires 9 mois (CC 14:00) 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères septembre/T3 18.10.2019 07:00 BB Biotech: résultats T3 20.10.2019 - Elections fédérales 21.10.2019 06:00 BC de Glaris: résultats T3 09:00 CS: CP présentation du Global Wealth Report 2019, Zurich 22.10.2019 03:00 Logitech: résultats T2 (CC 14:30) 06:45 UBS: résultats T3 (CC 09:00) 07:00 Idorsia: résultats 9 mois 07:00 Kühne+Nagel: résultats T3 07:00 Novartis: résultats T3 (CC 14:00) 07:15 AMS: résultats T3 (CC 10:00) 14:00 Dormakaba: as. g., Regensdorf - Moody's Banking Conference, Zurich 23.10.2019 06:45 ABB: résultats T3 07:00 Sulzer: entrées de commandes 9 mois (CC 08:30) 07:00 Zur Rose: rapport intermédiaire T3 10:30 Sunrise: as. g. extra. sur le rachat d'UPC Suisse 24.10.2019 06:00 Bucher: chiffre d'affaires T3 06:00 Datacolor: résultats 2018/19 (chiffres clés) 06:00 Ems-Chemie: chiffre d'affaires 9 mois 06:00 Sika: résultats 9 mois 06:30 Schindler: résultats T3 (CC 10:00) 06:45 Huber+Suhner: chiffre d'affaires 9 mois 07:00 VAT: rapport intermédiaire T3 (CC 10:00) 09:00 Leclanché: as. g. extra. (réduction de valeur nominale, Yverdon-les-Bains 09:15 BAK. prévisions d'automne (jus. 12:00), Bâle 25.10.2019 06:30 Financière Tradition: résultats T3 06:30 HBM: résultats T2 07:00 LafargeHolcim: résultats T3 (CC 09:00) 08:00 Glencore: rapport de production T3 09:00 SoftwareONE: IPO, 1er jour de cotation (prévu) - Journée des PME, Saint-Gall CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp