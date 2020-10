Événements importants des semaines 43 et 44 du 21.10.2020 au 31.10.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 43 et 44, du 21.10.2020 au 31.10.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

21.10.2020 07:00 GAM: résultats T3 07:00 Inficon: résultats T3 (CC 09:30) 07:00 Zur Rose: marche des affaires au T3 07:15 Nestlé: chiffre d'affaires 9 mois (CC 14:00) - Züblin: as. g. extra. (élection d'un administrateur) 22.10.2020 06:00 Sika: résultats 9 mois 06:45 Huber+Suhner: chiffre d'affaires/entrées de commandes 9 mois 10:00 KOF: prévisions conjoncturelles d'automne (avec CP) 10:00 CS: CP "Global Wealth Report 2020" (en ligne) - FuW: conférence Blockchain, Rüschlikon 23.10.2020 06:30 Financière Tradition: résultats T3 06:30 HBM: résultats T2 06:30 Schindler: résultats T3 (CC 10:00) 06:45 ABB: résultats T3 (CC 09:00) 07:00 BB Biotech: résultats T3 07:00 Rieter: marche des affaires au T3 10:00 Komax: journée des investisseurs (en ligne) - Journée des PME, Saint-Gall 26.10.2020 - Crealogix: as. g. - Lugano Banking Day, LAC, Lugano 27.10.2020 06:00 Bucher: chiffre d'affaires T3 06:00 Datacolor: résultats 2019/20 07:00 Idorsia: résultats T3 07:00 Novartis: résultats T3 07:00 SIG Combibloc: résultats T3 10:00 KOF: prévisions pour le tourisme suisse (avec CP) 28.10.2020 06:30 Straumann: chiffre d'affaires T3 (CC 10:30) 07:00 Aevis: résultats T3 10:00 Indice CS-CFA octobre 29.10.2020 07:00 Clariant: résultats T3 07:00 Credit Suisse: résultats T3 07:00 Geberit: résultats T3 07:00 Molecular Partners: résultats T3 07:00 Phoenix Mecano: résultats T3 07:00 Sulzer: entrées de commandes 9 mois (CC 11:00) 07:15 Swisscom: résultats T3 14:00 Bâloise: journée des investisseurs (en ligne, jus. 18:00) - Zurich Forum for Sustainable Investment, Zurich 30.10.2020 06:30 LafargeHolcim: résultats T3 07:00 BC de Glaris: résultats T3 07:00 Swiss Re: chiffres clés 9 mois 07:25 BNS: résultats 9 mois 08:00 Glencore: rapport de production T3 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail septembre 09:00 KOF: baromètre conjoncturel CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

