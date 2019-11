Événements importants des semaines 44 et 45 du 01.11.2019 au 09.11.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 44 et 45, du 01.11.2019 au 09.11.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

01.11.2019 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail septembre 08:30 OFS: inflation octobre CPI 09:30 Indices des directeurs d'achat octobre (PMI) 09:30 Seco: CP rapport sur l'exécution de l'obligation d'annonces d'offres d'emploi, Berne 04.11.2019 07:45 Seco: climat de consommation (sondage octobre) 08:30 OFS: statistiques d'hébergement septembre 09:00 KOF: indicateur de l'emploi 14:30 Seco: CP rapport OCDE, Berne 05.11.2019 06:00 Burckhardt: résultats S1 2019/20 06:00 BC de Lucerne: résultats T3 06:45 Dufry: résultats T3 (CC 14:00) 06:45 Oerlikon: résultats T3 (CC 14:00) 07:00 Adecco: résultats T3 (CC 11:00) 07:00 Lem: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Ypsomed: résultats S1 2019/20 09.00 Ypsomed: CPB 2019/20 06.11.2019 07:00 Barry Callebaut: résultats 2018/19 07:00 Swiss Life: rapport intermédiaire T3 07:00 Vontobel: rapport intermédiaire T3 09:00 KOF: sondage conjoncturel octobre 09:30 Barry Callebaut: CPB 2018/19, Zurich 18:00 PEH: résultats S1 - NZZ Swiss International Finance Forum 2019 (SIFF) - Swiss Innovation Day 07.11.2019 06:45 Zurich Insurance: rapport intermédiaire 9 mois 07:00 LM Group: rapport intermédiaire et prévisions 2019 07:00 Valiant: résultats T3 07:00 Varia US: résultats T3 07:30 Swiss: résultats 9 mois 09:00 UBS: CP les taux négatifs sont dommageables du point de vue des entreprises, Zurich 09:00 BNS: réserves de devises à fin octobre 09:00 Ascom: journée des investisseurs (jus. 11:30), Zurich - SGS: journée des investisseur (y. c. 9.11), Taiwan 09:00 Novavest: as. g. extra. augmentation de capital et passage sur SIX, Zurich 10:30 Commerce Suisse: les multiples réalités du commerce numérique, Zurich - 9e Retail Forum Switzerland, aéroport de Zurich 08.11.2019 07:00 Richemont: résultats S1 (webcast 09:30) 07:45 Seco: chômage octobre - Bobst: journée des investisseurs et CP, Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

