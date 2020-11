Événements importants des semaines 45 et 46 du 04.11.2020 au 14.11.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 45 et 46, du 04.11.2020 au 14.11.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

04.11.2020 07:00 Burckhardt: résultats S1 (CC 09:30) 07:00 Swiss Life: rapport intermédiaire T3 07:00 Vontobel: marche des affaires au T3 09:00 KOF: sondage conjoncturel octobre 10:00 KPMG: CP la clarté sur les pensions, Zurich 11:00 Burckhardt: journée des investisseurs (jus. 16:00) 18:00 Pargesa: résultats T3 05.11.2020 06:45 Sunrise: résultats T3 (CC 09:30) 07:00 Klingelnberg: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Swiss: résultats 9 mois 07:00 Valiant: résultats 9 mois 07:00 Züblin: résultats S1 (CC 09:30) 07:45 Seco: climat de consommation (sondage octobre) 08:30 OFS: statistiques d'hébergement septembre 10:30 Bobst: conférence d'analystes et médias, Zurich 16:00 BNS: alloc. Andrea Mächler/Thomas Moser, apéro monétaire - SwissMediaForum 2020 (y. c. 6.11), Zurich 06.11.2020 07:00 Aluflexpack: chiffre d'affaires T3 07:00 Richemont: résultats S1 (CC 09:30) 07:30 AMS: résultats T3 (CC 10:00) 09:00 BNS: réserves de devises à fin octobre 18:00 PEH: résultats S1 09.11.2020 07:00 Valora: marche des affaires 9 mois (CC 11:00) 07:45 Seco: chômage octobre - Orior: journée des investisseurs 10:30 Sunrise: as. g. extra. (élections au conseil d'administration, pas de présence physique) 10.11.2020 07:00 PSP Swiss Property: résultats T3 07:00 Varia US: marche des affaires au T3 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 08:30 UBS: prévisions pour la Suisse (CC 08:30) 09:00 Hotelplan: perspectives pour la saison d'hiver et prévisions pour l'été 2021 09:15 Conzzeta: journée des investisseurs (en ligne, dès...) 22:30 Alcon: résultats T3 (CC le 11.11) 11.11.2020 07:00 Barry Callebaut: résultats 2019/20 (webcast 10:00) 07:00 LM Group: marche des affaires au T3 07:00 Swiss Steel: résultats T3 (CC 10:00) 11:15 AFF/BNBS: emprunt Confédération - résultat 17:40 Flughafen Zürich: statistiques octobre 12.11.2020 06:45 Zurich Insurance: marche des affaires 9 mois 07:00 Bâloise: résultats T3 08:30 Cifi: CP étude sur les loyers et appartements vacants - SFI: assemblée annuelle, Zurich 13.11.2020 08:30 OFS: prix production-importation octobre - Cifi: congrès finance et immobilier, Kloten CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp