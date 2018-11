Événements importants des semaines 45 et 46 du 05.11.2018 au 17.11.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 45 et 46, du 05.11.2018 au 17.11.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

05.11.2018 06:45 Dufry: résultats T3 (CC 14:00) 07:00 New Venturetec: résultats 2017/18 11:15 Titlisbahnen: CP présentation du projet Titlis 3020, Titlis - Novartis: journée R&D, Londres - Swiss Payment Forum 2018 (y. c. 6.11), Zurich 06.11.2018 07:00 Adecco: résultats T3 (CC 09:00/11:00) 07:00 Klingelnberg: résultats S1 2018/19 07:00 Lem: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Ypsomed: résultats S1 2018/19 09:00 KOF: sondage conjoncturel octobre 09:00 Ypsomed: CP S1, Zurich 11:00 Uber: CP Uber Eats arrive en Suisse, Carouge 18:00 PEH: résultats S1 - Swiss Marketing Forum 2018 (y. c. 7.11), Rüschlikon 07.11.2018 07:00 Barry Callebaut: résultats 2017/18 07:00 Swiss Life: rapport intermédiaire T3 09:00 Suisse Tourisme: conférence d'hiver, Zurich 09:00 BNS: réserves de devises fin octobre 09:30 Barry Callebaut: CPB 2017/18, Zurich 10:00 Credit Suisse: CP lancement du "baromètre du progrès", Zurich - Emmi: journée des investisseurs, Lucerne 09:00 SWIPRA: CP 6e. sondage Coporate Governance, Zurich - Crypto Valley Summit (CV Summit), Zoug - SFI: rencontre annuelle (notamment avec Fritz Zurbrügg, Tidjane Thiam), Zurich 08.11.2018 06:45 Sunrise: résultats T3 06:45 Zurich Insurance: Update T3 07:00 Obseva: résultats T3 (CC 14:00) 07:00 Schmolz+Bickenbach: résultats T3 (CC 10:00) 07:00 Valiant: résultats T3 07:45 Seco: chômage octobre 09:00 Ascom: journée des investisseurs (dès...), Zurich 09:15 UBS: CP prévisions pour la Suisse, Zurich 10:30 Bobst: journée des investisseurs (dès...), Zurich 18:00 BNS: alloc. Andréa Maechler à l'occasion de l'apéro monétaire, Genève - SGS: journées des investisseurs (1er jour), Bordeaux - Retail Forum Switzerland, Zurich-Airport 09.11.2018 07:00 Richemont: résultats S1 (webcast 09:30) 13:00 Swiss: statistiques octobre - SGS: journées des investisseurs (2e jour), Bordeaux 10.11.2018 - Raiffeisen: assemblée extraordinaire des délégués 12.11.2018 17:30 Flughafen Zurich: statistiques octobre 2018 - Arbonia: journée des investisseurs 13:00 Europa Forum 2018: "concurrence des emplacements", Lucerne 13.11.2018 06:00 Datacolor: résultats 2017/18 (détails) 06:30 Orascom DH: résultats 9 mois 07:00 Ceva Logistics: résultats T3 07:00 PSP Swiss Property: résultats 9 mois 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 08:30 A. T. Kearney: CP étude "où est la classe moyenne?", Zurich 08:30 CIFI: CP marché immobilier (tendances, faits, prévisions), Zurich 09:15 OFS: prix production-importation PPI octobre 09:45 Comet: journée des investisseurs (jus. 15:00), Flamatt 11:00 PhilipMorris Suisse: CP l'avenir sans fumée, Zurich 12:00 Journée des IPO (jus. 18:00), Zurich - Kaspersky: sommet de la transparence, Zurich 14.11.2018 07:00 Bâloise: rapport intermédiaire T3 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - CIFI: congrès finance et immobilier, Berne 15.11.2018 07:00 Züblin: résultats S1 2018/19 11:00 Dätwyler: journée des investisseurs (jus. 15:30), Alken/Belgique 16.11.2018 07:00 New Value: résultats S1 CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

