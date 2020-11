Événements importants des semaines 47 et 48 du 18.11.2020 au 28.11.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 47 et 48, du 18.11.2020 au 28.11.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

18.11.2020 09:00 AXA: CP étude sur les caisses de pension 19.11.2020 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères octobre 08:30 OFS: statistiques de production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au 3e trimestre 11:00 BAK: prévisions macro (en ligne) 11:30 ABB: journée des investisseurs (en ligne, jus 17:15) 10:00 UBS: as. g. extra. (2e partie du dividende) 20.11.2020 - Swiss Re: journée des investisseurs, Zurich 23.11.2020 14:00 Tourisme Suisse: CP saison d'hiver 24.11.2020 11:00 Brasseurs suisses: CP annuelle (en ligne) - Novartis: journée des investisseurs - Landis+Gyr: as. g. extra. (dividende 2019) 25.11.2020 07:30 Montana Tech: résultats T3 08:30 BC de Saint-Gall: CP tendance des placements (en ligne) 10:00 Indice CS-CFA novembre 16:00 U-blox: journée des analystes (dès...), Horgen 26.11.2020 06:30 Carlo Gavazzi: résultats S1 08:30 OFS: baromètre de l'emploi au T3 10:00 Comet: journée des investisseurs (en ligne, dès...) 27.11.2020 06:30 New Value: résultats S1 07:00 Dottikon ES: résultats S1 08:00 MCH: as. g. extra. (augmentation de capital, etc.) 10:30 Credit Suisse: as. g. extra. (2e partie du dividende) - Dottikon ES: as. g. extra. (augmentation de capital, split des actions) CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp