Événements importants des semaines 47 et 48 du 23.11.2018 au 01.12.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 47 et 48, du 23.11.2018 au 01.12.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

23.11.2018 08:00 PME et transition numérique, Genève 12:00 IG Bank: la fin des marchés haussiers?, Genève - Blockchain Leadership Summit (y. c. 24.11), Bâle 26.11.2018 07:00 Aryzta: Trading Update T1 09:15 OFS: baromètre de l'emploi au T3 27.11.2018 06:30 Dottikon ES: résultats S1 2018/19 08:45 Credit Suisse: CP Investment Outlook 2018, Zurich 11:00 Brasseurs suisses: CP année brassicole 2017/18, Zurich 11:00 Brasserie Schützengarten: CPB 2017/18, Herrbrugg 28.11.2018 08:30 BC de Saint-Gall: CP tendances pour les placements en 2019, Zurich 09:15 OFS: la parahôtellerie au T3 09:15 UBS: CP 10e forum de la prévoyance (thème les femmes), Zurich 10:00 CS-CFA: indice novembre - LafargeHolcim: journée du marché des capitaux, Birmingham - Asmallworld: as. g. extra. (nouvel administrateur et capital autorisé) 29.11.2018 07:45 Seco: PIB au T3 09:00 BNS: comptes de financement 2017 10:00 QuickLine: CP présentation d'une nouvelle offre TV, Nidau 11:00 ZKB: CP Market Outlook 2019, Zurich - Swiss Life: journée des investisseurs (CC 08:30) 10:00 Rapid Nutrition: as. g. à Meadowbrrok/Australie (heure suisse) 30.11.2018 09:00 KOF: baromètre conjoncturel - New Venturetec: as. g. Zoug 09:00 Journée de l'électricité 2018, Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp