Événements importants des semaines 48 et 49 du 29.11.2019 au 07.12.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 48 et 49, du 29.11.2019 au 07.12.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

29.11.2019 06:30 Dottikon ES: résultats S1 08:30 OFS: évolution des salaires en 2019 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 09:00 BNS: compte de financement 2018 02.12.2019 08:00 OFL: taux hypothécaire de référence 09:00 CafetierSuisse: CP prix du marché suisse du café et prix du café, Zurich 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat novembre 14:00 Schmolz+Bickenbach: as. g. extra., augmentation de capital, Emmenbrücke 03.12.2019 08:30 OFS: inflation novembre 15:00 Glencore: le point avec les investisseurs - Europa Forum 2019 (y. c. le 4.12), Lucerne 04.12.2019 10:00 Julius Bär: CP perspectives des marchés financiers en 2020, Zurich 05.12.2019 06:00 Schaffner: résultats 2018/19 08:30 OFS: statistiques d'hébergement octobre et saison d'été 09:30 BC bernoise: CP "perspectives" avec le nouveau CEO, Berne 10:30 Schaffner: CPB 2018/19, Zurich - Novartis: journée R&D et des investisseurs, Londres - AMS: le délai de l'offre de rachat d'Osram expire à minuit 09:30 Datacolor: as. g., Lucerne 06.12.2019 09:00 BNS: réserves de devises à fin novembre 09:45 Interpharma: CP "importance de l'industrie pharma", Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp