Événements importants des semaines 49 et 50 du 02.12.2020 au 12.12.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 49 et 50, du 02.12.2020 au 12.12.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

02.12.2020 08:30 OFS: inflation novembre 10:00 Julius Bär: perspectives des marchés financiers en 2021 13:00 VAT: journée des investisseurs (jus. 16:00) 03.12.2020 10:00 Raiffeisen: CP prévisions PIB (en ligne) 10:00 ZKB: perspectives des marchés en 2021 14:00 Also: journée des investisseurs (en ligne, jus. 17:00) 04.12.2020 14:00 Glencore: journée des investisseurs, Londres (dès...) 07.12.2020 08:30 OFS: statistiques d'hébergement octobre et saison d'été 09:00 CafetierSuisse: CP marché suisse et prix du café 09:00 BNS: réserves de devises à fin novembre 08.12.2020 06:00 Schaffner: résultats 2019/20 07:45 Seco: chômage novembre 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération (annonce) 08:45 BlackRock: perspectives des marchés financiers en 2021 - EFG International: as. g. (2e tranche du dividende) 09.12.2020 09:30 CKW: CPB 2019/20 (en ligne) 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération (résultat) - Barry Callebaut: as. g., Zurich - Datacolor: as. g. 10.12.2020 07:00 Axpo: résultats 2019/20 (CC 09:00) 17:40 Flughafen Zürich: statistiques novembre - SHL: as. g. extra. (attribution d'options au CEO, etc.), Tel Aviv (10:00 heure locale) 11.12.2020 09:00 BNS: investissements directs 2020 CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

