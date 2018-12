Événements importants des semaines 49 et 50 du 07.12.2018 au 15.12.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 49 et 50, du 07.12.2018 au 15.12.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

07.12.2018 09:00 BNS: réserves de devises novembre 15:00 Obseva: journée R&D (jus 18:00), New York - Geneva Summit of Sustainable Finance, Genève 10.12.2018 07:45 Seco: chômage novembre 09:00 Manpower: CP perspectives du marché de l'emploi 2019, Zurich - SHL: as. g. extra (élections d'administrateurs), Tel Aviv 11.12.2018 07:00 CKW: résultats 2017/18 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 09:30 CKW: CPB 2017/18, Emmen 13:00 Swiss: statistiques novembre 17:30 Flughafen Zürich: statistiques novembre 10:00 Leclanché: as. g. extra. augmentation de capital, nouveau président, Yverdon-les-Bains 10:30 Santhera: as. g. extra. augmentation de capital, Pratteln 12.12.2018 07:00 Axpo: résultats 2017/18 09:00 BKW: CP sur l'arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg, Berne 09:30 Axpo: CPB 2017/18, Zurich 09:30 Credit Suisse: journée des investisseurs (dès...), Londres 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - Barry Callebaut: as. g., Zurich 13.12.2018 09:00 KOF: prévisions conjoncturelles hiver 2018/19 09:15 OFS: indice des prix production-importation PPI novembre 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire (avec CP) 14.12.2018 - ras CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

awp