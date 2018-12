Événements importants des semaines 50 et 51 du 14.12.2018 au 22.12.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 50 et 51, du 14.12.2018 au 22.12.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

14.12.2018 - ras 17.12.2018 10:30 Heidrick&Struggles: CP CEO aujourd'hui et demain, Zurich 18.12.2018 07:45 Seco: prévisions conjoncturelles décembre 09:00 KOF Consensus Forecast 09:15 Credit Suisse: CP conséquences possibles d'une adhésion à l'UE sur les prix en Suisse, Zurich 09:30 travailsuisse: CP négociations salariales 2019, Berne 19.12.2018 - ras 20.12.2018 07:00 Perrot Duval: résultats S1 2018/19 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères novembre 21.12.2018 - ras CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp