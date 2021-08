Evercloak lance un projet innovant de fabrication de membranes à base de graphène

HAMILTON, Ontario, 13 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada a annoncé plus de 4,5 millions de dollars d'investissement collaboratif pour étendre les applications commerciales de nanofilms de graphène dans les systèmes CVC pour les salles blanches et autres systèmes d'environnement critique.



Les membranes en graphène ont le potentiel de transformer radicalement des aspects de la vie quotidienne, du stockage d'énergie à l'administration de médicaments et à la purification de l'eau. À ce jour, cependant, ces membranes n'ont pas été un succès commercial en raison d'un manque d'approches rentables et évolutives pour fabriquer les films à l'échelle nanométrique rapidement, en continu et sur de grandes surfaces.

Suite au développement d'un processus de fabrication révolutionnaire pour les membranes ultra-minces utilisant des nanomatériaux, Evercloak collaborera avec Environmental Systems Corporation (ESC) de Barrie, ON, pour intégrer ces membranes dans la fabrication de systèmes environnementaux critiques et de salles blanches avec des exigences strictes en matière de température de précision, contrôle de l'humidité, qualité de l'air et pression.

« La Supergrappe de la fabrication de pointe soutient l’impressionnante croissance du secteur canadien de la fabrication en ralliant des entreprises de toutes tailles dans le but de favoriser une collaboration sans précédent, a indiqué le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. Dans le cadre de ce projet, Evercloak est en bonne position de devenir la première entreprise au monde à produire des membranes d’oxyde de graphène de taille commerciale, ce qui permettra au Canada de consolider sa réputation à titre de leader du domaine de la fabrication durable. »

« La mission de NGen est de soutenir le développement de capacités de fabrication de pointe de classe mondiale au Canada », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. En soutenant les applications commerciales de la technologie de pointe d'Evercloak, le Canada obtiendra un avantage de premier plan sur le marché menant à des opportunités de déploiement technologique dans un certain nombre d'industries. »

« Les membranes à base de graphène sont l'une des membranes les plus fines et les plus efficaces au monde, promettant de révolutionner la purification de l'eau et de nombreuses autres applications », a déclaré Evelyn Allen, PDG et co-fondatrice d'Evercloak. « Pourtant, le potentiel commercial de ces membranes n'a pas été réalisé en raison d'un manque d'approches de fabrication évolutives. La technologie de fabrication de membranes exclusive d'Evercloak permet une production sur de grandes surfaces de ces matériaux à une fraction du coût, ouvrant ainsi une gamme d'opportunités révolutionnaires. »

Avec la charge électrique de pointe et la durabilité comme préoccupations majeures pour les fabricants avancés qui ont besoin de salles blanches, les membranes à économie d'énergie d'Evercloak représentent une solution à valeur ajoutée convaincante pour un segment de marché en croissance rapide d'installations nettes zéro et au-delà avec le potentiel de réduire l'énergie des climatiseurs utilisation de plus de 50 %. Pour ESC, l'incorporation de ces membranes dans leurs systèmes CVC spécialisés pour environnements critiques leur donne un avantage concurrentiel et une voie claire vers la construction de salles blanches avec une empreinte nette zéro.

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3 900 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

À propos de Evercloak

Basée à Waterloo, en Ontario, Evercloak vise à révolutionner les processus industriels et à promouvoir une technologie propre avec les nano-revêtements les plus minces et les plus uniformes au monde. Actuellement, le processus de fabrication en instance de brevet d'Evercloak ouvre les opportunités commerciales des revêtements de nanomatériaux avec des capacités de production à faible coût et sur de grandes surfaces. En repensant la façon dont les matériaux 2D sont fabriqués, Evercloak crée des opportunités évolutives et commercialement viables pour tout transformer, du stockage d'énergie au dessalement de l'eau, et relever les défis environnementaux les plus urgents au monde. En savoir plus sur Evercloak sur www.evercloak.com

À propos de ESC

ESC propose une approche intégrée des salles blanches qui aide votre entreprise à se développer dans le futur. Que vous ayez besoin d'une équipe à service complet ou d'un partenaire intégré, ESC peut fournir la solution pour votre environnement critique. Depuis près de 40 ans, nous avons aidé des centaines de clients comme vous dans plus de 20 secteurs différents à investir dans la bonne solution d'environnement critique pour faire avancer leurs rêves en toute confiance grâce à trois piliers verticalement intégrés, notamment les salles blanches, l'environnement critique HVAC et l'intégration de la technologie SMART.

Contact avec les médias :

Robbie MacLeod,

Directeur, Communications stratégiques

robbie.macleod@ngen.ca

+1-613-297-3578

Evelyn Allen

PDG

evelyn@evercloak.com

Vern Solomon

Fondateur

Vern@e-s-c.com

(705)-720-0030