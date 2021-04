Everwin intensifie sa stratégie de verticalisation métier

ETAMPES, France, 29 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Editeur français de référence de logiciels de gestion d’affaires, Everwin poursuit sa stratégie de verticalisation de ses offres dédiées aux sociétés de services. Everwin lance ainsi SX-CN pour les cabinets de conseil et les Entreprises de Services Numériques (ESN), qui sera suivi au 2ème trimestre 2021 de SX-COM pour les agences de communication. Everwin présentera une troisième verticalisation à l’occasion du Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables du 6 au 8 octobre 2021 à Bordeaux.

« Leader de la gestion d’affaires avec plus de 3 700 clients en France et déjà présents sur le secteur des cabinets de conseil, ESN et agences de communication avec plus de 300 références, nous souhaitions aller plus loin. A l’image de ce que nous avons fait pour les verticalisations d’Everwin GX, nous créons deux déclinaisons d’Everwin SX appelées Everwin SX-CN (Conseil & Numérique) et SX-COM avec leurs propres indicateurs métiers, des modules et paramétrages dédiés. Notre stratégie de proposer des solutions logicielles verticales est dans la lignée de notre projet avec le groupe Harris pour nous permettre d’atteindre nos objectifs de croissance. », indique Tony Pénochet, Vice-président exécutif d’Everwin.



Personnalisation et indicateurs métiers



Pour répondre aux enjeux métiers des ESN qui font de l’assistance technique, Everwin SX-CN inclut :



Suivi des taux d’activité (TACE, TACI), des disponibilités, des intercontrats, des TJM et gestion des renouvellements de missions

Gestion des coûts complets par ressource et des temps de travail

Gestion des ordres de missions, de la candidathèque, des cycles de recrutements et des positionnements des collaborateurs sur les missions…

Pour les cabinets de conseil, la solution Everwin SX-CN propose aussi un ensemble de fonctionnalités clés parmi lesquelles :



Gestion de projets au forfait (taux d’avancement, restes à faire, dépassements, suivi de la rentabilité…) avec structuration par phases, activités et tâches

CA produit, plan de facturation avec échéancier et comparaisons entre le prévisionnel et le réalisé

Planification et plan de charge (selon potentiel, disponibilités, compétences)…

L’offre Everwin SX-COM est quant à elle dédiée aux agences de communication, publicité et agences web pour les aider dans :



Suivi des marges brutes

Gestion des articles et des fournitures (achats d’art, d’impressions…)

Souplesse d’affectation des équipes pour gérer les changements et imprévus…