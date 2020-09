Everwin rejoint Harris pour accélérer son développement

ETAMPES, France, 03 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Everwin, éditeur français de logiciels pour les sociétés de services, prend un nouveau départ en rejoignant N. Harris Computer Corporation (Harris), filiale de Constellation Software Inc. Réunis autour d’un projet commun, Everwin avec le soutien d’Harris, affirme son leadership sur le marché français et a pour objectif d’accélérer sa croissance.

Avec 3 700 clients, 150 collaborateurs, Everwin a fêté ses 25 ans en 2020 et réalisé un CA de 14,9 M€ en 2019. En intégrant Harris, Everwin passe à une nouvelle étape de son développement. Basé au Canada, Harris propose des solutions logicielles verticales pour le secteur public, la santé et d’autres secteurs partout en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie.

« Harris est le meilleur partenaire pour donner les moyens à Everwin d’atteindre des objectifs de croissance ambitieux. Je suis ravi qu’Everwin soit le premier éditeur français à rejoindre le groupe avec lequel nous partageons des valeurs communes et des perspectives qui s’inscrivent dans la durée. », explique Tony Pénochet, Président d’Everwin.

« Nous sommes très contents qu’Everwin intègre Harris pour étendre notre gamme de solutions à destination des secteurs industriels, du bâtiment et des services professionnels. Nous souhaitons accompagner Everwin pour pérenniser l’entreprise, développer son savoir-faire, lui permettre de franchir de nouvelles étapes et d’accélérer sa croissance. », indique Nick Nardi, Senior Executive Vice President de Harris.

A propos de Harris

Depuis 1976, Harris concentre ses activités sur le développement de solutions clés en main et riches en fonctionnalités dédiées aux organismes du secteur public, de l’éducation, de la sécurité publique et de la santé. L’objectif prioritaire de Harris est d’établir des relations à long terme et de confiance avec ses clients afin d’offrir des produits qui répondent à leurs besoins, qui sont en constante évolution. Harris est filiale de Constellation Software Inc. (Bourse de Toronto: CSU), l’un des acquéreurs les plus actifs au monde dans le secteur de l'édition de logiciels.

À propos d’Everwin

Leader français des progiciels de gestion avec 25 ans d’expérience, 3 700 clients, 150 collaborateurs, 9 agences, Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires de services : le CRM Everwin CXM , les ERP Everwin GX , Everwin SX , le portail web Everwin iVision et plusieurs offres verticalisées.