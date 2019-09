Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tomas Hildebrandt, gérant senior en charge de la gestion institutionnelle d’actifs français chez Evil s'intéresse aux avantages et inconvénients des taux d'intérêt négatifs. Ils sont positifs pour les débiteurs parce qu'ils permettent de renégocier la dette ou de la refinancer à un taux inférieur. Il encourage à plus de dépenses et d'investissements qui peuvent ensuite stimuler l'économie, rappelle le professionnel. Néanmoins, les taux négatifs présentent aussi des inconvénients.Par exemple, s'ils durent longtemps, ils peuvent entraîner des dépenses inutiles ou des dépenses en capital peu judicieuses. Il se peut que les investisseurs ne sachent pas exactement ce que signifient des taux négatifs et que certains actifs, comme les biens immobiliers et les obligations, aient des rendements inférieurs.Il est toutefois plus difficile qu'il n'y paraît d'en mesurer l'impact sur les actions. Sur le court terme, des taux d'intérêt négatifs peuvent en effet stimuler les marchés actions. Si les sociétés doivent payer des frais pour détenir des liquidités, elles pourraient être plus disposées à remettre de l'argent aux investisseurs par le biais de rachats d'actions ou d'une augmentation des dividendes. Mais, sur le long terme, le rendement des actions est déterminé par les bénéfices des sociétés, ce qui n'est pas nécessairement lié aux taux d'intérêt.Surtout souligne Tomas Hildebrandt, les taux d'intérêt négatifs semblent aller à l'encontre de l'un des concepts fondamentaux de l'investissement : la valeur temps de l'argent. Normalement, un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain, mais si les taux d'intérêt négatifs s'installent sur le long terme, cela remet tout en question. Si cela dure plusieurs années, il y aura des conséquences importantes pour les entreprises comme pour les particuliers.Jusqu'à présent, l'attention portée aux taux d'intérêt négatifs a été plus théorique que réelle parce qu'ils n'étaient le résultat que d'incidents isolés.Mais que nous réserve l'avenir ? Tomas Hildebrandt pense que nous aurons des réponses précises lors des réunions de septembre de la BCE et de la Fed. De plus, d'autres incertitudes persistent, comme le Brexit et les tensions commerciales, et peuvent aussi avoir des conséquences sur les événements à venir.