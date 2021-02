Evli alerte sur un possible regain d'inflation aux Etats-Unis 08/02/2021 | 17:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les attentes à l'égard de la reprise économique américaine sont fortes, et son PIB devrait retrouver son niveau habituel d'ici un an, souligne Tomas Hildebrandt – gérant Senior en charge de la gestion institutionnelle d'actifs français chez Evli. Néanmoins, la question de la hausse de l'inflation pèse sur les perspectives. Les mesures massives de relance monétaire et financière font augmenter à la fois le montant des liquidités et les revenus des ménages. La reprise de la consommation pourrait donc accélérer la hausse des prix.



L'administration Biden a également proposé d'augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l'heure aux Etats-Unis, ce qui pourrait augmenter le coût de la main-d'œuvre.



Cette situation pourrait conduire à une réévaluation de la politique monétaire de la Fed. Les attentes du marché en matière d'inflation pourraient également augmenter de manière significative par anticipation, ce qui entraînerait une hausse des taux à long terme, prévient Tomas Hildebrand.





© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue