Evli célèbre ses 10 ans en tant que signataire des UN PRI

La société de gestion finlandaise Evli célèbre aujourd'hui ses dix ans en tant que signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI). Evli est membre des UN PRI depuis le 10 juin 2010 et s'engage depuis lors à mettre en œuvre les six principes de cette organisation et à rendre compte annuellement de la responsabilité de ses investissements." L'intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) a toujours été essentielle pour nous, et nos gérants les prennent en compte depuis de nombreuses années dans leurs décisions d'investissement " déclare Maunu Lehtimäki, CEO d'Evli Bank.La société de gestion ajoute que la même année que sa signature des UN PRI, elle est également devenue membre de l'initiative Finsif (Finland's Sustainable Investment Forum). L'ensemble de ces engagements ont eu un impact important sur le développement et la mise en œuvre des Principes d'Investissement Responsable d'Evli, publiés pour la première fois en 2016 et régulièrement mis à jour depuis. L'année suivante Evli fut la première société de gestion finlandaise à publier des rapports ESG sur l'ensemble de ses fonds.Au cours de ces 10 années, Evli a pris part à plusieurs initiatives en tant que membre des UN PRI. " En 2018, par exemple, nous avons participé pour la première fois à l'engagement dirigé par l'UN PRI dans le secteur du pétrole et du gaz pour améliorer la gestion des risques de transition associés au changement climatique " précise Outi Helenius, Head of Sustainability chez Evli.Il poursuit " chez Evli, nous pensons que la coopération des investisseurs est nécessaire afin de s'engager efficacement auprès des entreprises ".La société a également pris position à plusieurs reprises en faveur de l'investissement responsable, notamment via l'initiative Climate Action 100+, les lettres adressées aux entreprises qui présentent les plus grands risques en matière de changement climatique en coordination avec le Carbon Disclosure Project (CDP), la déclaration du programme des investisseurs aux gouvernements sur le changement climatique, la déclaration des investisseurs sur la déforestation et les feux de forêt en Amazonie, ou encore en 2020, en s'associant avec d'autres professionnels pour demander la création d'un cadre de mesure d'impact des investissements sur la biodiversité.Evli a décidé en 2017 d'exclure systématiquement de ses investissements les armes controversées et, plus récemment, d'élargir ses critères d'exclusion notamment aux secteurs des producteurs de tabac, du divertissement pour adulte et des sociétés qui proposent des systèmes de prêts controversés.Enfin, après avoir publié en 2019 ses Principes pour lutter contre le changement climatique, la société de gestion finlandaise a décidé de placer la Responsabilité parmi les éléments clés de sa stratégie pour les années à venir. Parmi les premières actions mises en œuvre dans ce cadre, Evli a notamment décidé de repenser le format des rapports ESG réalisés pour l'ensemble de ses fonds et de lancer prochainement un nouveau fonds d'investissement responsable.