Evli dresse trois scénarios pour 2019

Les facteurs sur lesquels repose le scénario le plus positif d'Evli pour 2019 sont la croissance économique soutenue des États-Unis, la croissance des bénéfices des sociétés et les initiatives prises par la Chine pour lutter contre les effets du ralentissement du commerce extérieur. Dans ce scénario positif, l'économie mondiale s'ajustera plus rapidement que prévu aux fluctuations du commerce mondial et la croissance économique se poursuivra.Les pressions inflationnistes augmenteront néanmoins et les banques centrales ne devraient pas être en mesure de resserrer assez rapidement leurs politiques monétaires.Selon son scénario plus neutre, l'ajustement et la recherche de nouvelles structures commerciales prendront du temps. Les incertitudes politiques alimenteront également un sentiment de prudence. La croissance mondiale pourrait légèrement ralentir par rapport au niveau actuel au courant de l'année prochaine. Cependant, les facteurs négatifs disparaîtront dans quelques années. D'autant plus que la pression inflationniste n'augmentera que plus tardivement.Enfin, selon son scénario le plus négatif, l'économie mondiale subira des dommages plus durables à mesure que les investissements se tariront, que la production manufacturière ainsi que la confiance des consommateurs s'affaibliront et que les défauts de paiement augmenteront. Les banques centrales auront alors une capacité limitée pour corriger une telle situation.