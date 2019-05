Evli lance Nordic 2023 Target Maturity Fund

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Evli lance le fonds Evli Nordic 2023 Target Maturity Fund, rendant ainsi accessible l’investissement sur les obligations corporate nordiques dans un format à échéance. Le fonds court jusqu'à fin 2023 et vise un rendement annuel de 3% net de frais avec une faible exposition au risque.Le fonds, géré par Jani Kurppa et Juhamatti Pukka, tous deux notés AAA par Citywire, investit dans des obligations notées Investment Grade et High Yield ainsi que dans des obligations corporate non notées. L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est de niveau deux.La démarche ESG est établie de longue date sur les marchés nordiques et totalement intégrée au fonds Evli Nordic 2023 Target Maturity ainsi qu'à l'ensemble de l'analyse crédit d'Evli.