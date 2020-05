Evli : les flux de trésorerie, facteurs essentiels dans les mois à venir

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Evli la performance des flux de trésorerie et l'adéquation de la trésorerie seront des facteurs essentiels pour la pérennité de nombreuses entreprises dans les mois à venir. La banque d'investissement finlandaise ajoute que la crainte d'une augmentation des faillites est justifiée et que le risque lié à l'émetteur est valorisé de manière au moins aussi pessimiste sur le marché des obligations corporate que lors de la crise financière.Evli constate que l'effondrement des prix du pétrole brut en avril a également suscité des craintes quant aux perspectives des entreprises du secteur de l'énergie, en particulier aux États-Unis. Bien que la demande mondiale d'énergie ait considérablement diminué, le pétrole bon marché représente un facteur positif pour tous les pays consommateurs d'énergie, tout comme pour les entreprises et les consommateurs.Cependant, selon la plupart des perspectives, il est préférable pour les économies d'éviter les faillites, notamment pour des questions d'emploi. Aux États-Unis, le nombre de chômeurs est passé à 30 millions, atteignant presque 15 %. Dans le pire des scénarios, ce chiffre pourrait même doubler.Dans de nombreux pays, divers dispositifs ont été rapidement mis en place pour fournir des financements à court terme aux entreprises afin de gagner du temps. Et des capitaux ont été alloués à des industries considérées comme vitales, telles que l'industrie du transport aérien et de l'énergie.À long terme, cependant, la volonté des financeurs à maintenir leurs investissements sera cruciale pour les entreprises. Et comme " le temps, c'est de l'argent ", les pays du monde entier sont en train de réfléchir à un assouplissement rapide mais contrôlé des restrictions.D'un point de vue macroéconomique lé gérant estime que les incertitudes et les risques liés au développement de la pandémie vont probablement se poursuivre. Cela maintient la pression sur la poursuite à long terme des mesures de relance et même sur l'adoption de nouvelles mesures si la situation s'aggrave. Les banques centrales ont en effet indiqué qu'elles étaient prêtes à prendre des mesures sans restriction.Enfin le gérant précise que si et quand le cauchemar du coronavirus prendra fin, les bénéfices pourraient rapidement rebondir de plus de 10 %, et la tendance pour les bénéfices de l'année prochaine devrait être à nouveau positive.