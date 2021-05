Evli rend accessible sa stratégie small caps suédoises aux investisseurs institutionnels français

La société de gestion finlandaise Evli a décidé d'enregistrer en France son fonds Evli Swedish Small Cap, rendant accessible aux investisseurs institutionnels français son expertise sur le marché des small caps suédoises. Il s'agit du seul pays européen en dehors des pays nordiques où cette stratégie est accessible à ce jour. Le portefeuille du fonds est concentré sur 30 à 40 titres et investit principalement dans des petites et moyennes entreprises suédoises cotées.



" Le marché actions suédois compte de nombreuses sociétés dans le secteur technologique, une thématique très porteuse ", rappelle le gérant d'actifs.



" Les marchés nordiques sont reconnus pour leurs efforts en matière de durabilité et l'investissement sur le segment des small caps suédoises permet d'allier faible empreinte carbone et rendement sur des secteurs innovants, " rappelle Petter von Bonsdorff, Directeur du Développement International chez Evli.