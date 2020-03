Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de gestion finlandaise Evli renforce son équipe Investissement Responsable. A compter du 1er avril prochain, Noora Lakkonen rejoint l’équipe Investissement Responsable d’Evli en tant qu’analyste et sera chargée du suivi ESG de l’ensemble des stratégies corporate bond chez Evli. Noora a rejoint la société de gestion finlandaise à l’automne 2019 et était précédemment Avocate au sein du cabinet Roschier Attorneys.Avec cette nomination, l'équipe Investissement Responsable d'Evli comptera quatre spécialistes : Outi Helenius, Directrice ESG du groupe Evli, et Elina Niiranen, Responsable de l'analyse Investissement Responsable, ainsi que Johanna Salomaa, Analyste Investissement Responsable.