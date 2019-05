Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le gérant scandinave Evli a conclu un partenariat de distribution avec le TPM Blue Associates pour commercialiser ses stratégies en France. " L'ambition d'Evli est de proposer à une clientèle de plus en plus large et internationale ses stratégies long only actions et d'obligations corporate européennes et nordiques maintes fois récompensées " souligne Petter von Bonsdorff, directeur du Développement International d'Evli Fund Management." Nous étudions le marché français depuis quelques années et aujourd'hui nous pensons que les conditions sont réunies pour accentuer nos efforts de distribution à destination des investisseurs institutionnels français qui recherchent une gestion sous contrainte ESG active et performante "." Dans un contexte de taux d'intérêt faibles, les obligations nordiques semblent attractives et le savoir-faire d'Evli en gestion obligataire nous paraît particulièrement utile pour diversifier les portefeuilles des investisseurs professionnels français. Par ailleurs, la gestion actions d'Evli possède des spécificités qui ont attiré notre attention. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat " ont commenté les deux fondateurs de Blue Associates, Christian de Bausset et Denis Chasteauneuf.