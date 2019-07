Evolution du Comité Exécutif Global du Groupe PSA

Regulatory News:

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Push to Pass, le Comité Exécutif Global du Groupe PSA (Paris:UG) évolue à compter du 1er septembre 2019 afin de répondre à l’objectif d’être une référence dans la satisfaction de ses clients dans le monde.

Jean-Christophe Quemard, Membre du Comité Exécutif Global, est nommé Directeur Qualité.

A ce poste Jean-Christophe Quemard contribuera directement à l’atteinte des objectifs Qualité fixés dans le cadre du plan Push to Pass et apportera son expérience acquise dans les domaines de l’ingénierie, des programmes, des achats ainsi qu’à la direction d’une région. Directeur de la région Moyen-Orient - Afrique depuis 2014, Jean-Christophe Quemard a contribué significativement à la construction et la mise en œuvre du plan de développement du Groupe PSA dans la Région.

Samir Cherfan est nommé Directeur de la Région Moyen-Orient - Afrique et devient Membre du Comité Exécutif Global.

Ayant contribué avec succès aux résultats du Groupe en Moyen-Orient - Afrique depuis 2017, Samir Cherfan apportera sa grande connaissance des marchés et des partenaires de la Région ainsi que son expérience dans les nombreux métiers de l’industrie automobile, tels que l’ingénierie, le programme et le commerce, acquises chez différents constructeurs.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA déclare : « Ces deux nominations permettent de renforcer la mise en œuvre de notre plan stratégique Push to Pass qui vise notamment la position de Numéro 1 en qualité et un déploiement accéléré hors d’Europe. Les expériences et savoir-faire respectifs de Jean Christophe Quemard et de Samir Cherfan répondent parfaitement à cette double ambition, dans leur nouvelles missions »

Télécharger les photos

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

Direction de la Communication - www.groupe-psa.com - +33 6 61 93 29 36 - @GroupePSA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190726005295/fr/