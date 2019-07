Evolution toujours favorable pour les caisses de pension au 2e trimestre

Zurich (awp) - Après une solide performance en début d'année, les institutions de prévoyance helvétiques ont encore bénéficié de l'orientation favorable des marchés financiers au 2e trimestre, affirme jeudi Credit Suisse. L'indice des caisses de pension du numéro deux bancaire helvétique a ainsi affiché son meilleur premier semestre depuis son lancement en 2000.

Entre avril et fin juin, l'indice des caisses de pension a gagné 3,36 points, soit 1,91%, confirmant ainsi le bon premier trimestre 2019, relève la banque aux deux voiles. A fin juin, son indicateur se situait à 179,49 points, sur la base de 100 points au début de l'année 2000.

Ce bon résultat a été réalisé en avril (+1,71%) et en juin (+1,60%), alors que mai a essuyé une correction (-1,39%), détaille Credit Suisse. Ce dernier fléchissement n'a toutefois pas tiré l'ensemble du trimestre dans le rouge.

L'essentiel de l'évolution du 2e trimestre est lié aux placements en francs suisses. Les actions libellées dans la monnaie helvétique ont affiché une contribution au rendement de 0,84% et celle des obligations en francs suisses a atteint +0,37%. Les actions étrangères et les placements immobiliers ont contribué à hauteur de 0,28% pour les premières et de 0,26% pour les seconds.

Les placements alternatifs, les hypothèques et les autres actifs sont restés plutôt discrets, mais tout de même en légère progression, ajoute Credit Suisse.

L'indice du taux minimum LPP a progressé de 0,38 point ou 0,25% entre avril et fin juin, pour se fixer à 154,38 points. Le rendement de cet indicateur calculé par Credit Suisse est supérieur de 1,66% à l'objectif LPP. Au 30 juin, le rendement annualisé de l'indice des caisses de pension atteignait 3,05%, tandis que la rémunération minimale s'inscrivait à 2,25%.

Le calcul de l'indice Credit Suisse des caisses de pension suisses se base sur les performances - avant déduction des frais de gestion - réalisées par les institutions de prévoyance suisses, dont les valeurs patrimoniales sont placées auprès de Credit Suisse.

vj/ck