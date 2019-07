Evolutions à venir au sein de la Direction Générale du groupe Rémy Cointreau

Regulatory News :

Le groupe Rémy Cointreau (Paris:RCO) annonce, avec regret, que Madame Valérie Chapoulaud-Floquet quittera ses fonctions de Directrice Générale pour motifs personnels d’ici la fin de l’année 2019.

Poursuivant la stratégie du groupe définie par le Conseil d’administration qu’elle a appliquée, développée et animée depuis cinq ans, Madame Chapoulaud-Floquet exercera son mandat jusqu’à l’arrivée de son successeur.

Le Conseil d’administration a pris acte du départ prochain de Madame Chapoulaud-Floquet et tient d’ores et déjà à lui exprimer ses profonds remerciements pour son implication et sa contribution à la solidité des résultats du groupe et à la réussite de cette stratégie.

Valérie Chapoulaud-Floquet déclare : « C’est avec beaucoup d’émotion que je quitterai le groupe Rémy Cointreau à la fin de l’année, une fois le flambeau passé à mon successeur. Je suis sereine, car ses résultats, ses fondations, ses équipes et sa vision stratégique permettent d’envisager l’avenir avec optimisme, ambition et succès. »

Dans le cadre de la politique de rémunération des mandataires sociaux du groupe, et conformément aux engagements pris, les conditions financières de la cessation du mandat de Madame Chapoulaud-Floquet seront arrêtées par le Conseil d’administration qui se tiendra avant l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et communiquées à l’issue de cette dernière.

