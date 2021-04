Communiqué statistique 29 avril 2021 Évolutions économiques et financières dans la zone euro par secteur institutionnel : quatrième trimestre 2020 L'épargne nettede la zone euro a diminué, revenant à 508 milliards d'euros sur la période de quatre trimestres s'achevant au quatrième trimestre 2020, après 549 milliards le trimestre précédent. Le ratio d'endettement des ménages par rapport à leur revenua augmenté pour s'inscrire à 96,3 % au quatrième trimestre 2020, contre 93,8 % un an auparavant. Le ratio d'endettement rapporté au PIBdes sociétés non financières (mesure consolidée) s'est établi à 84,0% au quatrième trimestre 2020, après 76,8 % un an auparavant Ensemble de l'économie de la zone euro L'épargne nettede la zone euro a diminué pour s'établir à 508 milliards d'euros (5,6 % du revenu disponible net de la zone) en 2020, contre 549 milliards sur la période de quatre trimestres s'achevant au trimestre précédent. L'investissement non financier netde la zone euro a diminué, revenant à 274 milliards d'euros (3,0 % du revenu disponible net), en raison de la baisse des investissements des sociétés non Banque centrale européenne Direction générale Statistiques Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Demande d'informations statistiques, site internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France

Communiqué statistique / 29 avril 2021 Évolutions économiques et financières dans la zone euro par secteur institutionnel : quatrième trimestre 2020 financières et, dans une moindre mesure, des ménages, tandis que les investissements nets des sociétés financières et des administrations publiques ont légèrement augmenté. La capacité nette de financementde la zone euro vis-à-vis du reste du monde a augmenté, passant de 225 milliards d'euros à 243 milliards, ce qui reflète une diminution de l'investissement non financier net plus importante que celle de l'épargne nette. La capacité nette de financement des sociétés non financières est passée de 62 milliards d'euros à 134 milliards (1,5 % du revenu disponible net), celle des sociétés financières de 84 milliards d'euros à 109 milliards (1,2 % du revenu disponible net) et la capacité nette de financement des ménages est passée de 684 milliards d'euros à 821 milliards (9,1 % du revenu net disponible). La hausse de la capacité nette de financement de l'ensemble du secteur privé a été largement contrebalancée par une augmentation du besoin net de financement du secteur des administrations publiques (- 9,1 % du revenu disponible net, après - 6,6 % précédemment). Graphique 1. Épargne, investissement et capacité nette de financement de la zone euro vis-à-vis du reste du monde (en milliards d'euros ; sommes sur quatre trimestres) * Épargne nette moins transferts nets en capital vers le reste du monde (= variation des avoirs nets due aux transactions). Ménages La croissance annuelle des placements financiersdes ménages a atteint 4,1 % au quatrième trimestre 2020, après 3,6 % au trimestre précédent. Les placements en numéraire et dépôts, ainsi qu'au titre de l'assurance-vie et de l'épargne retraite ont été les principaux contributeurs à cette accélération, tandis que les placements en actions et autres participations ont augmenté à un rythme globalement inchangé. Les ménages ont été acheteurs nets d'actions cotées émises par l'ensemble des secteurs résidents et le reste du monde. Les achats nets d'actions cotées émises par les sociétés non financières ont augmenté à Banque centrale européenne Direction générale Statistiques Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Demande d'informations statistiques, site internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France

Communiqué statistique / 29 avril 2021 Évolutions économiques et financières dans la zone euro par secteur institutionnel : quatrième trimestre 2020 un rythme globalement inchangé (5,6 %), tandis que les achats nets d'actions cotées émises par le reste du monde se sont accélérées (18,3 % après 13,6 %). Les ménages ont continué de vendre des titres de créance (en termes nets) émis par l'ensemble des secteurs résidents et le reste du monde (cf. tableau 1 ci-après et tableau 2.2. de l'annexe). Tableau 1. Placements financiers et financement des ménages, principales rubriques (taux de croissance annuels) Opérations financières T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Placements financiers * 2,6 2,5 3,2 3,6 4,1 Numéraire et dépôts 5,1 5,2 6,4 6,9 7,9 Titres de créance -10,8 -13,1 -10,8 -6,1 -7,6 Actions et autres participations 0,3 1,0 1,9 2,3 2,2 Placements financiers au titre de 2,7 2,0 1,7 1,4 1,8 l'assurance vie et de l'épargne-retraite Financement ** 4,1 3,5 3,2 3,2 2,9 Prêts 3,6 3,3 3,0 3,1 3,1 Les rubriques non indiquées incluent : prêts accordés, provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres et autres comptes à recevoir.

Les rubriques non indiquées incluent : engagements nets au titre des dérivés financiers, épargne-retraite et autres comptes à payer. Le graphique 2 ci-après présente le stock d'une sélection d'actifs financiers détenus par les ménages (en bleu foncé) vis-à-vis de différentes contreparties 1. Fin 2020, les actifs financiers des ménages assortis d'une ventilation par secteur contrepartie étaient essentiellement des passifs des intermédiaires financiers comme les IFM (38 % des actifs financiers des ménages), les sociétés d'assurance (27 %), les fonds de pension (13 %) et les fonds d'investissement (12%). La détention directe d'actifs financiers émis par les sociétés non financières (6 %), les administrations publiques (1 %) et le reste du monde (2 %), par exemple sous forme d'actions cotées et de titres de créance, représentait une part nettement plus faible des actifs financiers des ménages. 1 Cela exclut les instruments financiers pour lesquels le secteur de contrepartie n'est pas disponible tels que les actions non cotées, les autres participations et les autres comptes à payer. Banque centrale européenne Direction générale Statistiques Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Demande d'informations statistiques, site internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France

Communiqué statistique / 29 avril 2021 Évolutions économiques et financières dans la zone euro par secteur institutionnel : quatrième trimestre 2020 Graphique 3. Ratios d'endettement des ménages et des sociétés non financières (endettement en pourcentage du PIB) Encours de prêts, titres de créance, crédits commerciaux et engagements des régimes de retraite.

Encours de prêts et de titres de créance, hors dette entre sociétés non financières.

Encours de prêts. Sociétés non financières Au quatrième trimestre 2020, la croissance annuelle des financementsdes sociétés non financières s'est établie à 1,9 %, sans changement par rapport au trimestre précédent. Le financement par prêt des sociétés non financières autre que les IFM s'est accéléré, tandis que le financement par prêts interentreprises, titres de créance, actions et autres participations s'est ralenti. Les prêts reçus des IFM sont demeurés globalement inchangés. Les crédits commerciaux ont diminué, bien qu'à un rythme moins élevé (cf. tableau 2 et tableau 3.2 de l'annexe). Le ratio d'endettement rapporté au PIBdes sociétés non financières (mesure consolidée) est ressorti en hausse à 84,0 % au quatrième trimestre 2020, contre 76,8 % au quatrième trimestre 2019 ; la mesure plus large, non consolidéede l'endettement s'est inscrite à 147,6 %, après 136,8 % (cf. graphique 3). Les hausses de ces ratios s'expliquent par une augmentation de l'endettement des SNF et une baisse du PIB sur cette période. Banque centrale européenne Direction générale Statistiques Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Demande d'informations statistiques, site internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.