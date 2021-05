Exane Solutions : les révisions positives des prévisions d'inflation pourraient profiter à zone euro

Lors de la semaine passée, les chiffres macro-économiques américains se sont plutôt révélés décevants, observe Exane Solutions dans son dernier Weekly Cross Asset. Les enquêtes ISM semblent avoir franchi leur pic tandis que les créations d'emplois ont fortement ralenti en avril. Même si les BPA restent porteurs, l'environnement devient temporairement moins favorable aux secteurs cycliques. La société n'attend néanmoins pas de correction marquée de ces derniers alors que la reprise ne fait que commencer.



De leur côté, les statistiques d'inflation tendent à ressortir plus élevées qu'attendu dans de nombreux secteurs. Combiné à une poursuite de la flambée des prix des matières premières, cela devrait engendrer des révisions positives des prévisions d'inflation dans le monde développé, estime Exane Solutions.



Au regard des éléments précédents, les actifs plus sensibles à l'inflation qu'à la croissance pourraient surperformer à court terme. En termes géographique, cela pourrait favoriser la zone euro et le Japon; tandis qu'en termes sectoriel, les banques, l'énergie et les "materials" devraient en profiter.