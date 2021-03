Excédent de 54,6 millions pour la ville de Zurich en 2020

Zurich (awp/ats) - Les comptes 2020 de la ville de Zurich bouclent avec un excédent de recettes de 54,6 millions de francs suisses. Les effets de la pandémie, notamment sur les recettes fiscales, ne se feront sentir que dans les comptes 2021.

En 2020, la ville "a pu garantir à tout moment le financement de ses services et de ses investissements" tout en supportant les baisses de recettes causées par la pandémie et les paiements de soutien aux personnes touchées, a indiqué mardi le chef des finances Daniel Leupi. Les effets de la crise de coronavirus "pourraient se refléter plus clairement dans les budgets des prochaines années".

En raison de la pandémie, la ville a débloqué des crédits supplémentaires de 172 millions. Compte tenu de ce montant imprévu au moment de l'élaboration du budget, l'excédent est de 152,4 millions de francs suisses supérieur aux prévisions. Les dépenses totales se sont élevées à 8,795 milliards.

Les investissements nets ont atteint 919,4 millions. Le degré d'autofinancement est de 77,1 %, soit 23,1 points de pourcentage de plus qu'au budget. Le capital propre disponible se monte à 1,544 milliard de francs suisses.

Les recettes fiscales totales sont restées stables à 2,974 milliards de francs suisses. Ce sont 26,7 millions de moins que dans les comptes 2019 et 39,8 millions de moins que prévu au budget. La planification financière prévoit des déficits allant de 185 millions en 2021 à 240 millions de francs suisses en 2024.

ats/al