Excédent de recettes de 566 millions pour Zurich en 2019

Zurich (awp/ats) - Les comptes 2019 du canton de Zurich bouclent avec un excédent de recettes de 566 millions de francs suisses, soit 419 millions de plus que prévu au budget, pour des dépenses totales de 15,812 milliards. Ce bon résultat s'explique notamment par des recettes fiscales en hausse.

Compte tenu de la crise du coronavirus, cet excédent n'est qu'une "fiente d'oiseau", a déclaré le chef du département des finances Ernst Stocker. Si la situation actuelle perdure, cet argent sera vite dépensé. L'épidémie aura un impact sur les finances cantonales.

C'est la quatrième fois de suite que le canton réalise un important excédent. Ce résultat reflète le bon développement économique des dernières années. Il donne une marge de manoeuvre au canton et c'est la nouvelle "la plus positive" de la journée, a souligné le conseiller d'Etat.

Aucune décision n'a encore été prise concernant la manière dont le canton va pouvoir aider les entreprises à absorber le choc de la crise du coronavirus. "Nous devons prendre des mesures, c'est clair. Mais nous ne voulons pas promettre des choses que nous ne pouvons pas réaliser", a souligné Ernst Stocker.

Les recettes fiscales 2019 ont été de 3,3% supérieures aux prévisions et de 5,8% plus élevées qu'en 2018. Les rentrées fiscales provenant des personnes morales ont dépassé les prévisions de 8,2% et les résultats de 2018 de 4,4%. Pour les personnes physiques, les recettes sont conformes aux prévisions (+4 millions) et dépassent celles de 2018 de 5,1%.

Impôt fédéral direct

La part cantonale à l'impôt fédéral direct a été de 13,1% plus élevée que ce qui était prévu au budget. La Confédération a ainsi versé 843 millions de francs suisses, soit 11,8% de plus qu'en 2018. La BNS a redistribué à Zurich 119 millions de francs suisses de plus qu'attendu.

En 2019, les investissements ont atteint 1,21 milliard de francs suisses, soit près de 10% de plus qu'en 2018. C'est le montant le plus élevé depuis 2015. Au budget, le canton avait inscrit 1,38 milliard de francs suisses. Le degré d'autofinancement s'établit à 117%.

La dette a été réduite. Elle est passée de 4,58 milliards à 4,39 milliards. Depuis 2015, elle a baissé de près de 20%. A fin 2019, le canton disposait d'un capital propre d'un peu plus de 10 milliards de francs suisses, soit une hausse de 568 millions par rapport à 2018.

ats/al