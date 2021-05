Excellence Canada annonce les lauréats des Prix canadiens d'excellence en affaires pour les entreprises privées 2021

TORONTO, 21 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Excellence Canada est heureuse d’annoncer que, lors de la cinquième cérémonie annuelle de remise de prix des Prix canadiens d’excellence en affaires pour les entreprises privées, 26 entreprises canadiennes recevront un Prix canadien d’excellence en affaires pour avoir démontré clairement une approche stratégique en vue d’améliorer le rendement de l’entreprise et d’atteindre ses objectifs, et qui met l’accent sur les trois indicateurs de rendement clés suivants : la satisfaction des clients, la motivation des employés et l’innovation.



La mission d’Excellence Canada consiste à favoriser l’amélioration du rendement des entreprises et à souligner l’excellence, avec la vision de promouvoir et de favoriser l’excellence au sein de toutes les entreprises du Canada. Le Prix canadien d’excellence en affaires pour les entreprises privées est un programme annuel qui souligne les réalisations exceptionnelles des entreprises du secteur privé d’un bout à l’autre du Canada.

On présentera les lauréats lors du cocktail virtuel de remise des Prix canadiens d’excellence en affaires pour les entreprises privées 2021, qui aura lieu le mercredi 9 juin. Voici le programme de l’événement :

Heures festives virtuelles : disque-jockey en direct, ateliers de création de cocktails, prise de photos

de photos

Réseautage

Tour de table des personnalités très importantes et discours liminaire de Claudia Harvey, PDG-fondatrice de Dig It Apparel ® et présidente et associée fondatrice du BG Wealth Group

Présentation des lauréats 2021

Pour obtenir tous les détails sur l’événement et l’inscription, veuillez consulter le site www.cbeawards.com/reception.

Nous sommes heureux d’annoncer les lauréats des Prix canadiens d’excellence en affaires pour les entreprises privées :

A1 Air Conditioning & Heating – Oakville (Ontario)

Alexa Translations – Toronto (Ontario)

AppCentrica Inc. – Toronto (Ontario)

BeaverTails Canada Inc. – Montréal (Québec)

Brainworks – Huntsville (Ontario)

Denesoline Corporation – Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Electromate Inc. – Vaughan (Ontario)

Fleet Optics Inc. – Mississauga (Ontario)

Groupe MMI Inc. – Saint-Laurent (Québec)

Hiilite Creative Group Inc. – Kelowna (Colombie-Britannique)

Integracare Inc. – Toronto (Ontario)

Ionic Technology Group – Lively (Ontario)

ISU Corp – Kitchener (Ontario)

Jan Kelley Inc. – Burlington (Ontario)

Jonah Group – Toronto (Ontario)

Kognitive Tech Inc. – Toronto (Ontario)

Mako Design + Invent – Toronto (Ontario)

MBC Managed IT Services – Richmond Hill (Ontario)

Mobials Inc. – London (Ontario)

PetalMD Inc. – Québec (Québec)

Quartet Service – Toronto (Ontario)

R. Khanuja Dentistry – Brampton (Ontario)

Statflo – Toronto (Ontario)

T&T Power Group Inc. – Wellesley (Ontario)

Weston Forest – Mississauga (Ontario)

Waterford Global Inc. – Winnipeg (Manitoba)

FIERS COMMANDITAIRES DES PRIX CANADIENS D’EXCELLENCE EN AFFAIRES

Excellence Canada est reconnaissante du soutien des commanditaires et partenaires suivants :

Commanditaire principal

CEO Global Network Commanditaire média

The Globe and Mail Commanditaires bronze

SE Health

Happy Hour Academy

À propos d’Excellence Canada

Excellence Canada est une organisation indépendante sans but lucratif qui s’engage à faire progresser l’excellence organisationnelle partout au Canada. Fondée en 1992, Excellence Canada a aidé des milliers d’organismes à adopter une culture d’amélioration continue de la qualité et à devenir des modèles de calibre mondial grâce à sa Norme d’excellence organisationnelle et à sa méthode progressive multiniveau.

Autorité nationale en matière de qualité, de Milieu de travail sain et de Santé mentale au travail, Excellence Canada fournit à des organismes de toutes tailles dans tous les secteurs des cadres et des normes d’excellence, ainsi qu’une vérification et une certification indépendantes. Nous sommes aussi le gardien et l’arbitre du programme Prix canadiens d’excellence en affaires pour les entreprises privées, parrainé par le gouverneur général du Canada.

https://canadianbusinessexcellenceaward.com/?lang=fr

