Excellence Canada et la Canada Vie annoncent les Employeurs hors pair du Mois de la santé au travail au Canada® 2020

TORONTO, 15 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Excellence Canada et la Canada Vie ont le plaisir d’annoncer les Employeurs hors pair du Mois de la santé au travail au Canada® 2020. Ces organisations sont saluées pour leur planification et leurs actions visant à favoriser la santé et la sécurité physiques et psychologiques au travail, cherchant continuellement à faire des améliorations dans les quatre principaux domaines d’attention, à savoir :



Les modes de vie sains

Ce domaine consiste à aider les employés à acquérir et à maintenir des pratiques de modes de vie sains, à bien s’alimenter, à faire des exercices, à éliminer les habitudes malsaines ou risquées et à se prévaloir au maximum du système de soins de santé.

La santé mentale et la culture du milieu de travail

La culture est créée, renforcée et soutenue par des modèles constants de relations et de communications reconnus pour avoir une grande influence sur la santé et la sécurité psychologiques. La culture de l’organisation reflète les valeurs sur lesquelles reposent la santé mentale, comme la confiance, l’équité, le respect, la diversité, l’inclusion et le travail d’équipe.

L’environnement physique

Dans un souci de réduire les risques d’accidents mortels et de blessures au travail, ce domaine d’attention cherche continuellement et pleinement à aborder les questions de santé et de sécurité liées au travail, y compris les répercussions possibles des nouvelles technologies, des changements apportés à la production, les contraintes de temps croissantes et les mesures de contrôle des coûts.

La responsabilité sociale d’entreprise

La relation et l’interaction qui existent entre la communauté, le milieu de travail et les employés sont reconnues comme ayant une influence sur la santé et le bien-être de ceux-ci, ainsi que sur la santé et le rendement de l’organisation. Les activités liées à la responsabilité sociale d’entreprise sont souvent perçues comme volontaires et comme allant au-delà de ce que la loi exige.

Voici les lauréats de cette année par ordre alphabétique :

Organisation Ville Prov AGS Rehab Solutions Inc. Mississauga ON AV Mechanical Inc. Vaughan ON CanmetENERGY-Ottawa, Natural Resources Canada Nepean ON Children's Hospital of Eastern Ontario Ottawa ON Collingwood General & Marine Hospital Collingwood ON Connecting Care & Points West Living Edmonton AB Creative Options Regina Regina SK Health Standards Organization (HSO) Ottawa ON Lethbridge College Lethbridge AB Mary Berglund Community Health Centre Hub Ignace ON Vancouver Island Brewing Victoria C.-B. Victoria Airport Authority Sidney C.-B.

Visitez le site https://healthyworkplacemonth.ca/resources/a-quoi-ressemble-un-employeur-hors-pair/?lang=fr afin de savoir ce que ça prend pour devenir un Employeur hors pair du Mois de la Santé au travail au Canada® 2020

Ceux qui se proposent de faire une demande l’année prochaine peuvent soumettre leur candidature en ligne dans le lien https://healthyworkplacemonth.ca/prix/?lang=fr dès le 1er août 2021. La date limite pour soumettre une demande est le 31 octobre et les lauréats de 2021 seront annoncés le 7 décembre 2021.

Excellence Canada, un organisme indépendant sans but lucratif, tient à remercier la Canada Vie pour sa générosité et son soutien en sa qualité de commanditaire principal du Mois de la santé au travail au Canada®. Établi par Excellence Canada il y a plus de vingt ans, le Mois de la santé au travail au Canada® est célébré chaque année en octobre. Les organisations trouveront dans notre site Web, tout au long de l’année, les ressources, les outils et les connaissances dont elles ont besoin afin de mettre en place une stratégie à long terme pour un Milieu de travail sain®.

Merci à tous nos commanditaires :

Commanditaire principal

La Canada Vie



Commanditaires partisans

Civic Action

Région de Durham

SE Health

CSPAAT

À propos de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l’assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise de partout au pays savent qu’ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d’un océan à l’autre.

À propos d’Excellence Canada

Excellence Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui se consacre à promouvoir l’excellence organisationnelle partout au Canada. À titre d’autorité nationale dans la remise de prix en matière d’Excellence, d’Innovation et de Mieux-être®, de Milieu de travail sain®, et de Santé mentale au travail®, Excellence Canada offre des cadres de travail, des normes et des services indépendants de vérification et de certification aux organisations de toutes tailles et dans tous les secteurs. L’organisme est aussi le dépositaire et le juge du programme des Prix Canada pour l’excellence, placé sous l’égide de la très honorable Julie Payette, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D., C.Q., Gouverneure générale du Canada

