La Maison Blanche se lance dans les batailles au niveau des États pour les droits reproductifs des femmes, en prêtant des conseils juridiques et de communication à ses alliés dans les États qui imposent des restrictions, alors que l'administration Biden cherche à faire de l'accès à l'avortement un cri de ralliement lors de l'élection présidentielle de l'année prochaine.

En s'appuyant sur des parlementaires locaux clés et en soutenant la législation visant à étendre le droit à l'avortement, la Maison Blanche espère étendre le succès relatif que les Démocrates ont obtenu lors des élections de mi-mandat en faisant de l'avortement un élément important de leur campagne.

Le Conseil de la politique de genre de la Maison Blanche est le fer de lance de cet effort, avec une équipe d'affaires intergouvernementales et le bureau de la vice-présidente Kamala Harris, selon les sources. Ces groupes organisent régulièrement des réunions stratégiques avec des élus locaux, des militants et des groupes de défense des droits reproductifs.

La Maison Blanche a divisé les combats pour le droit à l'avortement dans des États aussi politiquement divergents que le Texas, New York et la Caroline du Nord en trois grandes catégories et a établi une approche pour chacune d'elles, selon deux fonctionnaires de la Maison Blanche et deux conseillers travaillant sur la question.

"L'objectif de notre stratégie est assez simple : il s'agit de soutenir les actions des dirigeants étatiques et locaux visant à protéger et à élargir l'accès, mais il s'agit aussi de lutter contre les restrictions", a déclaré l'un des responsables.

Cet effort en coulisses, qui n'avait jamais été rapporté auparavant, a attiré l'attention des parlementaires d'État en raison du niveau de soutien proposé par l'administration.

Dans certains cas, la Maison Blanche s'appuie sur des parlementaires clés dans des États où d'importants combats législatifs liés à l'avortement ont lieu cette session. La Caroline du Nord est une cible particulière où la Maison Blanche pense avoir la possibilité de repousser les restrictions, a déclaré l'un des responsables de la Maison Blanche.

Les parlementaires républicains de Caroline du Nord travaillent à l'élaboration de lois sur l'avortement plus restrictives que l'interdiction actuelle de 20 semaines et ils détiennent une majorité de veto au Sénat de l'État. À la Chambre d'État, les marges sont très étroites.

"Nous avons été en contact avec des législateurs spécifiques qui vont être très importants dans ce combat", a déclaré le responsable.

Certains des démocrates de l'État ont eu des votes différents sur l'avortement, mais ils se sont tous engagés à codifier le droit à l'avortement, a ajouté le responsable.

En Floride, la responsable démocrate de la Chambre des représentants de l'État, Fentrice Driskell, a déclaré que lors de ses réunions avec les représentants de la Maison Blanche, les sujets abordés comprenaient la participation électorale et la façon dont elle est influencée par les États qui mettent l'avortement sur le bulletin de vote.

D'autres discussions ont porté sur la façon dont les démocrates de Floride pourraient utiliser des partenaires tels que les groupes de défense des droits reproductifs pour faire de l'avortement une question clé en 2024, a-t-elle dit.

"Le fait que la Maison Blanche ait tendu la main comme elle l'a fait, qu'elle ait dit qu'elle était là pour servir de soutien autant que possible, pour fournir toutes les ressources possibles, pour essayer de rassembler et de convoquer les dirigeants locaux et étatiques de tout le pays, a signifié beaucoup", a déclaré Mme Driskell.

Elle a ajouté que le travail de la Maison Blanche sur la publication de points de discussion et de messages a également été d'une "grande aide".

Pour lutter contre les restrictions, la Maison Blanche se coordonne avec les organisations nationales qui s'efforcent de faire échouer les interdictions potentielles, fait en sorte que le vice-président se rende dans ces États pour réunir les parties prenantes et utilise ses contacts avec la presse pour mettre en lumière les luttes législatives aux moments critiques.

Harris, qui s'est attiré les louanges des démocrates de base pour sa défense fréquente du droit à l'avortement pendant la campagne de mi-mandat, est un élément clé de l'effort actuel de la Maison Blanche.

Harris s'est rendue en Indiana pendant une session législative spéciale l'été dernier pour interdire l'avortement. L'interdiction a été adoptée mais a été mise en attente en raison d'une décision de justice. Les responsables américains et les défenseurs du droit à l'avortement ont attribué à la visite de Harris le mérite d'avoir déclenché un débat à l'échelle de l'État sur la manière de tracer les limites de l'accès à l'avortement.

UN "CHAMP DE BATAILLE, EXTRÉMISTE ET PROACTIF".

Depuis l'abrogation par la Cour suprême, l'été dernier, de l'arrêt Roe v. Wade qui mettait fin au droit national à l'avortement, de nombreux États contrôlés par les républicains font pression pour restreindre davantage l'accès à l'avortement, tandis que les États dirigés par les démocrates inscrivent des protections dans de nouvelles lois.

Les Républicains ont largement ignoré les efforts de la Maison Blanche pour repousser les tentatives de limitation du droit à l'avortement. Le Comité national républicain (RNC) a exhorté les parlementaires affiliés et les campagnes à passer à l'offensive sur l'avortement.

Lorsqu'on lui a demandé de commenter la dernière initiative de la Maison Blanche, le RNC a indiqué à Reuters une résolution qu'il a adoptée lors d'une réunion en janvier.

La résolution demandait aux parlementaires nationaux et étatiques "d'adopter la législation pro-vie la plus forte possible" avant le cycle électoral de 2024, en citant comme exemple l'interdiction de l'avortement à six semaines.

La Maison Blanche voit trois approches différentes pour défendre le droit à l'avortement et a réparti les États dans ce qu'elle appelle les États "champ de bataille", "extrémistes" ou "proactifs", selon des responsables et des conseillers de la Maison Blanche.

La Maison Blanche considère que les "États extrémistes" sont ceux qui ont déjà interdit l'avortement et où l'on prévoit d'autres restrictions, comme le Texas, l'Oklahoma, le Missouri et l'Idaho, ont déclaré les responsables.

La plupart des avortements sont désormais interdits dans 13 États, les nouvelles lois entrant en vigueur à la suite de la décision Roe.

Dans ce qu'elle appelle les "États du champ de bataille de l'accès", la Maison Blanche suit les combats de cette session législative qui pourraient réduire l'accès aux soins reproductifs. Ces États comprennent la Caroline du Nord, le Nebraska, la Floride, ont déclaré les responsables, qui ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter de la stratégie interne.

Dans les "États proactifs" tels que le Michigan, le Minnesota, New York, la Californie et le Connecticut, la Maison Blanche travaille avec des parlementaires d'État favorables aux droits à l'avortement qui soutiennent des lois prévoyant des financements pour les femmes et des protections pour les patients et les prestataires de services d'avortement.

L'une des raisons pour lesquelles la Maison Blanche prévoit de faire pression sur l'avortement est que les efforts du Congrès pour faire passer des protections nationales en matière d'avortement ont échoué. Et un procès sur les pilules abortives est suivi de près pour son impact sur les soins reproductifs.

L'accent mis sur cette question a contribué à dynamiser les électeurs démocrates et à éviter certaines défaites du parti lors des élections de mi-mandat.

Les sondages effectués à la sortie des bureaux de vote par Edison Research ont révélé que pour un quart des électeurs, l'avortement était la principale préoccupation et que 61 % s'opposaient à la décision de la Cour suprême dans l'affaire Roe v. Wade.

M. Harris s'est adressé à 200 législateurs d'État démocrates sur les droits reproductifs et a réuni les dirigeants de 38 États dans des dizaines de réunions depuis la décision, ont indiqué les responsables.