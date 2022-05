Exclusif : Après l'Ukraine, le fabricant affirme que le "monde entier" est un client pour le drone turc.

Selcuk Bayraktar, qui dirige la société Baykar d'Istanbul avec son frère Haluk, a déclaré que les drones avaient montré comment la technologie révolutionnait la guerre moderne.

"Le Bayraktar TB2 fait ce qu'il était censé faire - éliminer certains des systèmes anti-aériens les plus avancés et des systèmes d'artillerie avancés et des véhicules blindés", a-t-il déclaré en anglais à Reuters à côté du nouveau drone Akinci lors d'une exposition à Bakou. "Le monde entier est un client".

Au moins pour un temps, le TB2, qui a une envergure de 12 mètres et peut s'envoler à 25 000 pieds avant de descendre en piqué pour détruire les chars et l'artillerie avec des bombes perforantes guidées par laser, a contribué à saper l'écrasante supériorité militaire de la Russie.

La renommée du drone est telle qu'il est devenu le sujet d'une chanson patriotique à succès en Ukraine, truffée d'expléments, qui se moquait des troupes russes, avec le refrain "Bayraktar, Bayraktar".

Au-delà de la satire, le drone Bayraktar a reçu l'attention du président russe Vladimir Poutine, et le ministère de la défense l'a mentionné au moins 45 fois en public depuis le début de la guerre le 24 février.

Baykar, fondée dans les années 1980 par le père de Bayraktar, Ozdemir Bayraktar, a commencé à se concentrer sur les avions sans pilote en 2005, alors que la Turquie cherchait à renforcer son industrie de défense locale.

Le TB2 a joué un tel rôle dans les conflits en Syrie, en Irak, en Libye et dans le Nagorno-Karabakh, ainsi qu'en Ukraine, qu'il est aujourd'hui le fer de lance des exportations de défense de la Turquie dans le monde.

Le président Tayyip Erdogan affirme que la demande internationale est énorme pour le TB2 et le nouvel Akinci.

Bayraktar, qui est marié à la fille d'Erdogan, a déclaré que Baykar peut produire 200 drones TB2 par an.

AVIONS DE COMBAT ET TAXIS

Il a déclaré qu'il était fier que les drones aient été utilisés dans le Haut-Karabakh, une enclave arménienne ethnique de l'Azerbaïdjan, allié de la Turquie, où les forces de Bakou ont repris des pans de territoire en 2020, et en Ukraine.

"Il s'agit d'une invasion illégale, donc TB2 aide le peuple honorable d'Ukraine à défendre son pays", a-t-il déclaré.

"L'occupation illégale du Karabakh a été comme une blessure au cœur depuis notre jeunesse. Et en tant qu'ingénieurs développant cette technologie, c'est un honneur d'avoir aidé nos frères et sœurs ici à reconquérir leur terre."

Il y a deux semaines, la Russie a vanté les mérites d'une nouvelle génération d'armes laser, dont un système mobile qui, selon Moscou, pourrait aveugler les satellites en orbite et détruire les drones.

Mais Bayraktar, qui est né à Istanbul et a étudié à l'Université de Pennsylvanie et au Massachusetts Institute of Technology, a déclaré que ces armes étaient inefficaces contre le TB2.

"Leurs portées sont limitées, donc si votre portée sensorielle et de munitions est plus longue, elles ne seront pas efficaces", a-t-il déclaré.

Baykar travaille sur un TB3, qui a des ailes pliables et peut décoller ou atterrir sur des porte-avions à courte piste, et sur un avion de combat sans pilote appelé MUIS ou Kizilelma.

"Inshallah, le premier vol du Kizilelma aura lieu l'année prochaine, et le TB3 soit à la fin de cette année, soit au début de l'année prochaine", a déclaré Bayraktar.

"Si vous regardez à plus long terme, nous travaillons sur des drones taxis - pour cela, nous devons développer une technologie d'autonomie de plus haut niveau - qui est essentiellement de l'IA - mais cela va révolutionner la façon dont les gens seront transportés dans les villes."

L'invasion de la Russie a tué des milliers de personnes, déplacé des millions de personnes et fait craindre une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis.

Poutine affirme que Washington se servait de l'Ukraine pour menacer la Russie par le biais de l'élargissement de l'OTAN, et que Moscou devait défendre les russophones contre la persécution.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux rejettent ces arguments comme des prétextes sans fondement pour envahir un pays souverain.