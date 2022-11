Exclusif - Au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients manquent à la société de crypto-monnaie FTX - sources

Le fondateur de la bourse, Sam Bankman-Fried, a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX vers la société de trading de Bankman-Fried, Alameda Research, ont déclaré les personnes à Reuters.

Une grande partie de ce total a depuis disparu, ont-elles dit. Une source a évalué le montant manquant à environ 1,7 milliard de dollars. L'autre a dit que l'écart se situait entre 1 et 2 milliards de dollars.

Bien que l'on sache que FTX a transféré des fonds de clients à Alameda, les fonds manquants sont signalés ici pour la première fois.

Le trou financier a été révélé dans des dossiers que Bankman-Fried a partagés avec d'autres cadres supérieurs dimanche dernier, selon les deux sources. Les dossiers fournissaient un compte rendu actualisé de la situation à ce moment-là, ont-elles dit. Les deux sources ont occupé des postes de direction chez FTX jusqu'à cette semaine et ont déclaré qu'elles étaient informées des finances de la société par le personnel supérieur.

FTX, basé aux Bahamas, a déposé le bilan vendredi après une ruée de retraits de clients en début de semaine. Un accord de sauvetage avec la bourse rivale Binance est tombé à l'eau, précipitant l'effondrement le plus médiatisé de la crypto ces dernières années.

Dans des messages texte adressés à Reuters, Bankman-Fried a déclaré qu'il n'était "pas d'accord avec la caractérisation" du transfert de 10 milliards de dollars.

"Nous n'avons pas effectué de transfert secret", a-t-il déclaré. "Nous avions un étiquetage interne confus et nous l'avons mal lu", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Interrogé sur les fonds manquants, Bankman-Fried a répondu : " ???"

FTX et Alameda n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans un tweet vendredi, Bankman-Fried a déclaré qu'il était en train de "reconstituer" ce qui s'était passé chez FTX. "J'ai été choqué de voir les choses se dénouer comme elles l'ont fait en début de semaine", a-t-il écrit. "Je vais, bientôt, rédiger un billet plus complet sur le déroulement des événements."

Au cœur des problèmes de FTX se trouvaient des pertes à Alameda dont la plupart des dirigeants de FTX n'étaient pas au courant, a précédemment rapporté Reuters.

Les retraits des clients avaient bondi dimanche dernier après que Changpeng Zhao, PDG de la bourse de crypto-monnaies géante Binance, ait déclaré que Binance vendrait la totalité de sa participation dans le jeton numérique de FTX, d'une valeur d'au moins 580 millions de dollars, "en raison des récentes révélations." Quatre jours auparavant, le média CoinDesk avait rapporté qu'une grande partie des 14,6 milliards de dollars d'actifs d'Alameda étaient détenus dans le jeton.

Ce dimanche-là, Bankman-Fried a tenu une réunion avec plusieurs cadres dans la capitale des Bahamas, Nassau, afin de calculer le montant du financement extérieur dont il avait besoin pour couvrir le déficit de FTX, ont déclaré les deux personnes ayant connaissance des finances de FTX.

Bankman-Fried a confirmé à Reuters que la réunion a eu lieu.

Bankman-Fried a montré plusieurs feuilles de calcul aux responsables des équipes réglementaires et juridiques de la société, qui ont révélé que FTX avait transféré environ 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX à Alameda, ont déclaré les deux personnes. Les feuilles de calcul montraient combien d'argent FTX a prêté à Alameda et à quoi il a servi, ont-elles dit.

Les documents ont montré qu'entre 1 et 2 milliards de dollars de ces fonds n'étaient pas comptabilisés parmi les actifs d'Alameda, ont dit les sources. Les feuilles de calcul n'indiquaient pas où cet argent avait été déplacé, et les sources ont dit qu'elles ne savent pas ce qu'il est devenu.

Lors d'un examen ultérieur, les équipes juridiques et financières de FTX ont également appris que Bankman-Fried a mis en place ce que les deux personnes ont décrit comme une "porte dérobée" dans le système de comptabilité de FTX, qui a été construit à l'aide d'un logiciel sur mesure.

Ils ont déclaré que cette "porte dérobée" permettait à Bankman-Fried d'exécuter des commandes susceptibles de modifier les registres financiers de la société sans alerter d'autres personnes, y compris les auditeurs externes. Cette configuration signifiait que le mouvement des 10 milliards de dollars de fonds vers Alameda n'a pas déclenché de drapeaux rouges internes de conformité ou de comptabilité chez FTX, ont-ils dit.

Dans son message à Reuters, Bankman-Fried a nié avoir mis en place une "porte dérobée".

La U.S. Securities and Exchange Commission enquête sur la gestion des fonds des clients par FTX.com, ainsi que sur ses activités de prêt de crypto-monnaies, a déclaré mercredi à Reuters une source ayant connaissance de l'enquête. Le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission enquêtent également, a précisé la source.

La faillite de FTX a marqué un revirement étonnant pour Bankman-Fried. Le trentenaire avait créé FTX en 2019 et l'avait conduit à devenir l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies, accumulant une fortune personnelle estimée à près de 17 milliards de dollars. FTX était évaluée en janvier à 32 milliards de dollars, avec des investisseurs comme SoftBank et BlackRock.

La crise a envoyé des réverbérations dans le monde de la crypto, avec une chute du prix des principales pièces. Et l'effondrement de FTX suscite des comparaisons avec des effondrements antérieurs de grandes entreprises.

Vendredi, FTX a déclaré avoir remis le contrôle de la société à John J. Ray III, le spécialiste de la restructuration qui s'est occupé de la liquidation d'Enron Corp - l'une des plus grandes faillites de l'histoire.